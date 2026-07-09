У Украины есть два месяца, чтобы прекратить войну и возобновить переговоры, - президент Чехии

По словам политика, НАТО должно поддержать Украину и продолжать оказывать давление на Россию.

У Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры, иначе существует риск, что РФ усилит военные действия. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Telegraph во время саммита НАТО.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию после выборов, которые должны состояться 20 сентября.

"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры. В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, окно возможностей сузится", - подчеркнул Павел.

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Президент Чехии добавил, что союзники должны использовать нынешнее давление на РФ, чтобы заставить её начать мирные переговоры в ближайшие недели.

"Сейчас у России немало внутренних проблем и вызовов. Российская общественность все активнее выступает против войны. Президенту Путину будет трудно сохранять спокойствие в стране, и если это давление будет продолжаться, если Украина и в дальнейшем сможет успешно поражать цели в глубине российской территории, это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам", - считает политик.

Павел отметил, что НАТО должно поддержать Украину и продолжать оказывать давление на Россию, чтобы та присоединилась к мирным переговорам.

"Поэтому я считаю, что мы действительно должны продолжать оказывать сильное давление, предоставлять Украине все необходимое для успешной обороны и в то же время задействовать все дипломатические навыки, чтобы убедить Россию в том, что у нее нет другого выбора, кроме как вести переговоры… что она может только что-то получить в результате переговоров, а не потерпеть поражение, продолжая войну", - добавил чешский лидер.

Также Павел подчеркнул, что необходимо приложить больше усилий для увеличения производства ракет противовоздушной обороны.

"В настоящее время НАТО объединяет спрос всех государств-членов, чтобы предоставить эти цифры оборонной промышленности и иметь хотя бы общее представление об объемах производства и потребностях с течением времени. На данный момент очевидно, что спрос значительно превышает производственные мощности", - сказал он.

Политик предложил для НАТО "оборонную стратегию 3.0", которая учитывала бы потребности альянса в будущем. Ее концепция предусматривает создание 30-дневных запасов более дешевого оружия с длительным сроком хранения.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Путин смягчил свои условия для прекращения войны против Украины. Он подчеркнул, что глава Кремля хочет закончить войну, причем как можно скорее.

"Мы оказываем сильное давление на Путина. Не думаю, что ему нравится то, что происходит. Не думаю, что он в восторге от происходящего. На Путина оказывается сильное давление, чтобы он это сделал. На него давят все, чтобы добиться этого", - сказал американский лидер.

В то же время министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ответила на вопрос, кто заставит Путина прекратить войну. По ее словам, Украина в этом году стала гораздо сильнее - не только в военном, но и в финансовом и политическом смысле.

"Мы этому очень рады, ведь в конечном итоге эта война должна завершиться должным образом. А надлежащее завершение означает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также к законному праву украинского народа на собственное будущее как независимого государства", - подчеркнула Валтонен.

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