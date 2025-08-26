Заказ включает авиалайнеры типа Boeing 787, Boeing 777 и Boeing 737.

Корейская авиакомпания Korean Air объявила 25 августа о заказе на сумму 50 миллиардов долларов, который включает 103 самолета Boeing, а также двигатели и сервисное обслуживание от компании GE Aerospace. Это совпало с визитом президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Вашингтон, пишет Reuters.

Заказ, который стал крупнейшим в истории южнокорейского авиаперевозчика, охватывает различные модели самолетов Boeing, а именно - 787, 777 и 737. Примерно половина самолетов приходится на модель 737 MAX 10. Сами авиалайнеры обойдутся в 36,5 млрд.

Генеральный директор Korean Air Чо Вон-тэ отметил, что заказ поможет крупнейшей авиакомпании Южной Кореи расширить полеты в большее количество направлений в США и Латинской Америке.

Видео дня

Korean Air - крупнейшая авиакомпания Республики Корея и одним из четырех авиаперевозчиков-основателей глобального авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam. Компания традиционно входит в перечень ведущих авиакомпаний мира по объему перевозимых пассажиров.

Отметим, что многие страны, которые ведут переговоры о торговых соглашениях с администрацией президента США Дональда Трампа, уже объявили или планируют объявить о значительных заказах самолетов Boeing. В течение последних месяцев компания уже получила ряд крупных контрактов.

Гражданская авиация - последние новости

У российских самолетов Sukhoi Superjet обнаружены дефекты в конструкции фюзеляжей. Проблемы касаются крепления между кабиной пилотов и передними дверями самолетов. Дефектные авиалайнеры эксплуатируются такими авиакомпаниями как "Ямал", "Азимут" и "Россия".

А еще ранее стало известно, что цены на новые российские самолеты взлетели до небес. Например, перспективный МС-21 теперь стоит 7,6 млрд российских рублей (около 96 млн долларов), хотя еще летом 2023-го его стоимость оценивали в 4,3-4,6 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: