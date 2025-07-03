Среднемагистральный узкофюзеляжный МС-21 теперь стоит 7,6 млрд рублей.

Российские гражданские самолеты, которые до сих пор не вышли в серийное производство, за два года стали дороже на 45-70%. Об этом со ссылкой на протокол совещания в российском Минтрансе с представителями авиакомпаний, "Ростеха", ОАК и Росавиации сообщает The Moscow Times.

"Среднемагистральный узкофюзеляжный МС-21 теперь стоит 7,6 млрд рублей, хотя еще летом 2023-го его стоимость оценивали в 4,3-4,6 млрд. Турбовинтовой ближнемагистральный Ил-114-300 подорожал с 1,44 млрд руб. до 2,6 млрд.", - говорится в сообщении.

Первые три лайнера этой модели будут стоить по четыре миллиарда рублей за единицу, что примерно на уровне цены самолетов от западных компаний Bombardier и ATR.

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Также известно, что стоимость нового "кукурузника", который получил название ЛМС-901 "Байкал", увеличилась со 178 миллионов рублей до 315-320 миллионов. Это даже дороже, чем стоит одномоторный американский Cessna Grand Caravan (от 2,2 млн долларов до 3,4 млн долларов).

Причиной подорожания самолетов россияне называют рост стоимости материалов и электроники. В Москве надеются, что после начала полноценного серийного производства цены несколько снизятся.

Отметим, что стоимость владения самолетом является одной из главных статей расходов авиакомпаний. Высокая стоимость негативно сказывается на экономике перевозок.

Таким образом, высокая цена может окончательно похоронить экспортные перспективы гражданских самолетов РФ, хотя они и раньше были практически никому в мире не нужны.

Кризис российского авиастроения

Российское гражданское авиастроение переживает системный кризис с самого начала российско-украинской войны. Из-за западных санкций все планы были сорваны, так что Москва построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала.

Возможно, наиболее показательной является ситуация с проектом вышеупомянутого самолета "Байкал", который вообще предлагали закрыть, несмотря на то, что на него были потрачены огромные средства. Среди главных проблем называли критические конструктивные недостатки ЛМС-901.

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