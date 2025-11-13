Около 6,7 тыс. российских перевозчиков находятся в процессе ликвидации или банкротства.

Российские транспортные компании начали массово покидать рынок грузовых перевозок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности, сообщает The Moscow Times.

"Главная причина - перевозчики просто не выдерживают финансово. Средняя себестоимость сейчас составляет около 85-86 руб. за километр, а тарифы восстановились лишь до 74,7 руб.", - говорит владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "Альянс Тракс" Алексей Иванов.

Перевозчикам все сложнее оплачивать лизинговые взносы, поэтому с конца прошлого года наблюдается массовый возврат техники.

"Такой ситуации не было последние 17 лет. Объемы изъятой техники бьют рекорды и с июня 2025 года ежемесячно увеличиваются на 20%", - утверждает в свою очередь основатель компании "Лидер Транс" Михаил Устюжанин.

Помимо роста себестоимости, давление на отрасль оказал рост утилизационного сбора. С 1 января 2026 года он повысится на 10% - почти до 3 млн рублей за магистральный тягач грузоподъемностью до 20 тонн.

Известно также, что со следующего года российские перевозчики больше не смогут работать на патентной системе налогообложения. Это увеличит финансовую нагрузку на транспортные компании. На фоне этого не менее 7% из них могут покинуть рынок.

Экономический кризис в России - другие новости

В российской экономике нарастают кризисные явления. Ранее стало известно, что работники крупнейшего российского автозавода - "АвтоВАЗа" - начали массово увольняться из-за снижения зарплат.

Последнее связано с переходом на сокращенную рабочую неделю, что повлекло исчезновение бонусов и оплаты сверхурочных часов.

Трудности "АвтоВАЗа" связывают со слабыми продажами - ранее стало известно, что за январь-август этого года реализация автомобилей марки Lada сократилась почти на 25%, составив всего 211,3 тыс. единиц.

