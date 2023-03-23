В России показатели объемов грузоперевозок достигли уровня 2001 года.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций агрессор фиксирует падение совокупного объема авиационных грузовых перевозок, в том числе почтовых.

Как следует из данных Росавиации, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе агрессора (ЕМИСС), из-за ограничений доступа на международные рынки объем грузоперевозок авиакомпаниями агрессора за 2022 год сократился до 599,05 тыс. т, что на 59,42% меньше показателей 2021 года,

Таким образом, показатели достигли уровня 2001 года, когда авиакомпании перевезли 614 тыс. т грузов.

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На международные перевозки приходилось 77% грузопотока российских авиакомпаний. Однако после закрытия международных рынков и риска арестов самолетов за рубежом крупнейшие грузовые авиакомпании России AirBridgeCargo, SkyGates и "Атран" до сих пор не возобновили полеты.

Война в Украине и российская авиация

2 марта 2022 года Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину.

В марте 2022 года Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ.

В ноябре 2022 года 50 самолетов "Аэрофлота" были в простое. Половину из них разобрали на запчасти.

В марте 2023 года сообщалось о том, что в России из нескольких разваливающихся самолетов собирают один.

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