Генеральный директор известного лоукостера Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что уже на следующей неделе около 100 000 пассажиров могут столкнуться с перебоями в полетах. Причина – забастовка профсоюза авиадиспетчеров во Франции, сообщает Sky News.

По словам гендиректора компании, забастовка будет стоить Ryanair примерно 20 миллионов фунтов стерлингов (около 25,8 миллиона долларов США, – УНИАН). Он отметил, что лоукостер сможет покрыть расходы, однако в конечном итоге забастовка причинит проблемы для тысяч клиентов. Он посоветовал пассажирам подавать жалобы.

"Члены SNCTA будут бастовать со вторника, 7 октября, до утра пятницы, 10 октября, из-за спора о заработной плате и условиях труда. Это, очевидно, повлияет на рейсы, направляющиеся во Францию, но также затронет и те рейсы, которые используют французское воздушное пространство для достижения конечного пункта назначения — это так называемые транзитные рейсы. Сюда входят рейсы в и из многих мест, включая Испанию, Италию и Грецию", – говорится в материале.

Гендиректор компании-авиаперевозчика считает, что срыв полетов из-за забастовок является злоупотреблением свободным единым рынком. Ожидается, что в первые два дня забастовки Ryanair предложат отменить около 600 рейсов, причем почти все из них - транзитные.

"Это около 100 000 пассажиров, чьи рейсы будут без необходимости отменены в следующую среду и четверг. В настоящее время мы ежедневно выполняем около 3500 рейсов, из которых около 900 проходят через воздушное пространство Франции, и около двух третей из них, то есть около 600 рейсов, отменяются каждый день, когда проводится забастовка авиадиспетчеров. Великобритания – страна, рейсы которой отменяются чаще всего из-за географической близости к Франции", – объяснил О'Лири.

Он признал, что французские работники имеют право на забастовку, однако считает, что в эту ситуацию мог бы вмешаться Евроконтроль. По его словам, из-за забастовки должны отменяться местные французские рейсы, а не полеты из Великобритании в Испанию или из Италии в Ирландию.

О'Лири призвал пострадавших пассажиров жаловаться на любые сбои в работе министрам транспорта и Европейской комиссии.

В материале отмечается, что с перебоями в работе может столкнуться не только Ryanair. Под угрозой также рейсы EasyJet, British Airways, Vueling и Lufthansa.

