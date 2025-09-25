Уже в ноябре 2025 года пассажиры Ryanair больше не смогут загружать и распечатывать бумажные посадочные талоны.

Ирландский лоукостер Ryanair окончательно перейдет на цифровые посадочные талоны на самолеты с 12 ноября 2025 года, то есть на неделе позже ранее запланированной даты, 3 ноября.

Как сообщается на сайте авиакомпании, это означает, что с 12 ноября пассажиры Ryanair больше не смогут загружать и распечатывать бумажные посадочные талоны. Вместо этого им необходимо будет использовать цифровой посадочный талон, созданный в приложении myRyanair, во время регистрации на рейс Ryanair.

В авиакомпании отмечают, что почти 80% из более чем 206 миллионов пассажиров Ryanair уже используют цифровые посадочные талоны.

Видео дня

"Чтобы обеспечить плавный переход на полностью цифровые посадочные талоны для наших клиентов, мы начнем его со среды, 12 ноября, когда обычно наблюдается небольшое затишье в путешествиях после напряженного периода межсезонья. Переход Ryanair на полностью цифровые посадочные талоны означает более быстрый, удобный и экологичный процесс путешествий для наших клиентов благодаря нашему лучшему в своем классе приложению "myRyanair", где пассажиры также смогут воспользоваться полезными функциями, такими как заказ места и информация о рейсе в режиме реального времени", – заявила директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди.

Стоит отметить, что далеко не все путешественники оценили это нововведение. Некоторые особо недовольные даже призывали бойкотировать Ryanair.

Другие новости Ryanair

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейший в Европе бюджетный перевозчик на данный момент активно сокращает рейсы в страны, где, по его мнению, слишком высоким налоги и сборы в аэропортах. В частности, под удар попали города Испании, Австрии и Германии.

Одновременно Ryanair расширается в странах с более лояльной политикой. Среди них – Португалия, Албания, Швеция, Венгрия и Италия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.