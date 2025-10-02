По словам Майкла О'Лири, "стена из дронов" не является решением.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал Европейский Союз за неспособность защитить свои аэропорты и подчеркнул, что неизвестные дроны, которые нарушают воздушное движение, должны сбиваться. Об этом он сказал в интервью Politico.

"Почему мы не сбиваем эти дроны?" - спросил О'Лири.

Также он поинтересовался, почему этого не происходит, "если российский военный самолет пролетает над воздушным пространством НАТО".

"Три недели назад наша деятельность была нарушена, когда дроны пролетели над Польшей, и польские аэропорты были закрыты на четыре часа. На прошлой неделе на два часа были закрыты датские аэропорты. Это мешает работе, и мы призываем к действиям", - подчеркнул гендиректор Ryanair.

Также он считает, что "стена из дронов" не является решением.

"Я не думаю, что стена для дронов будет иметь какой-либо эффект. Вы думаете, что россияне не могут запустить дрон с территории Польши?" - отметил О'Лири.

Кроме того, бизнесмен выразил скептицизм относительно планов ЕС по защите от российских беспилотников.

"Я не верю в европейских лидеров, которые сидят, пьют чай и едят печенье. Если вы даже не можете защитить полеты над Францией, то какие шансы у нас, что они защитят нас от России?", - спросил он, имея в виду отмену маршрутов над Францией во время забастовок авиадиспетчеров в стране.

О'Лири добавил:

"Я не верю в фон дер Ляйен. Она ни на что не способна и должна уйти в отставку".

Защита от российских дронов в Европе - последние новости

Ранее издание Bild написало, что Германия признала, что не может сбивать дроны над своей территорией. Немецкие военные не могут это делать из-за отсутствия полноценной системы противодронной обороны и риска для гражданских в случае падения обломков. Таким образом систему ПВО, расформированную еще в 2010 году, приходится создавать заново.

В то же время директор компании MyDefence Дан Германсен заявил, что Европе надо проснуться, ведь средств для защиты от РФ не хватает. По его словам, для построения предложенной "стены против дронов" по всему континенту понадобятся тысячи систем.

"Количество установок, необходимых для защиты, является большим, а на сегодня уже установлено очень мало. Это зависит от того, как долго нужно строить "стену", но если взять типичный аэропорт, то для его защиты нужно установить, скажем, 10 [систем обнаружения], а потом еще и оборудование для глушения, поэтому в целом нужно несколько тысяч [устройств]", - отметил Германсен.

