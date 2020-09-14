Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки. УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 14 сентября.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

С утра понедельника на мостах через Днепр сложилась не самая простая ситуация

На Северном мосту осложнено движение в направлении правого берега.

Крупная пробка возникла на Русановском мосту – на участке от станции метро «Левобережная» до Гидропарка. На мосту Метро проезд почти свободен.

На мосту Патона, Дарницком и Южном мостах машины продвигаются в направлении правого берега очень медленно.

Ситуация на дорогах Киева

Традиционно от пробок страдает правый берег и центр столицы. Движение осложнено на Надднепрянском шоссе, улице Бастионной и улице Николая Бойчука. От пробок страдают улица Шелковичная и Институтская.

Сильные пробки в направлении центра возникли на Воздухофлотском проспекте и проспекте Победы.

Масштабная пробка возникла на участке проспекта Героев Сталинграда – от проспекта Степана Бандеры до улицы Александра Архипенко.

Съезд с проспекта Степана Бандеры на улицу Богатырскую осложнен дорожными работами.

Серьезные пробки образовались в районе Подола – на улице Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской.

Осложнено пробками движение в районе кинотеатра «Жовтень» – на улице Константиновской и Ярославской.

На Левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Освободителей возле парка Победы (станция метро «Дарница»). Движение с утра осложнено на Харьковском шоссе и проспекте Соборности. На Броварском проспекте пробка в направлении центра возникла между «Черниговской» и «Дарницей».

На проспекте также Николая Бажана перед Южным мостом возникла крупная пробка.

На въездах в Киев также сложилась непростая ситуация. Пробка в направлении Киева образовалась на Житомирском шоссе, трассе Р30 до Ирпеня и проспекте академика Глушкова

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН