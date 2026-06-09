Водителей хотят лишать прав за превышение скорости: правительство готовит жесткие правила

Предполагается, что будет учитываться не только количество нарушений, совершенных водителем, но и степень их опасности.

После смертельной аварии в Киеве власти рассматривают ужесточение ответственности для водителей, которые регулярно игнорируют правила дорожного движения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время общения с журналистами, пишет РБК-Украина.

Среди возможных мер – лишение водительского удостоверения, временное ограничение права управления транспортным средством или обязательная повторная сдача экзаменов для восстановления допуска к вождению.

"У правоохранительных органов на сегодняшний день нет рычагов воздействия на таких людей, которые постоянно превышают скорость и совершают ДТП", – отметил Клименко.

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Министр внутренних дел подчеркнул, что введение балльной системы пока не рассматривается из-за необходимости создания сложной цифровой инфраструктуры. В то же время в краткосрочной перспективе власти работают над альтернативным механизмом, который будет предусматривать ужесточение санкций для водителей в случае систематических нарушений правил дорожного движения.

"Будет, например, 10 нарушений превышения скорости, и будут какие-то санкции. Например, изъятие водительского удостоверения, ограничение или пересдача экзамена", – пояснил глава МВД.

По его словам, при разработке соответствующих изменений в правила будет учитываться не только количество зафиксированных нарушений, но и степень их опасности и тяжесть.

"Если превышение скорости на 10 км/ч – это одно дело. Когда превышение скорости на 50–80 км/ч – это уже может быть трагедией", – добавил Клименко.

Министр сообщил, что проект соответствующих предложений уже находится на этапе подготовки. К его разработке привлечены Национальная полиция, народные депутаты, юристы и профильные эксперты. Предварительный драфт документа планируют подготовить уже в течение ближайших одного-двух дней.

Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство разрабатывает комплекс мер, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения и сокращение количества ДТП.

Среди предложенных инициатив – ужесточение ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения, введение более строгих санкций за превышение скоростного режима, усовершенствование систем фиксации правонарушений, а также законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

Отметим, что сегодня в Украине за обычное превышение скорости, зафиксированное в автоматическом режиме (например, камерами) или патрульной полицией, водительское удостоверение не изымают – водитель получает только денежный штраф.

Лишение водительских прав и их изъятие возможны в случае создания аварийной ситуации или по решению суда за систематические нарушения.

Резонансное ДТП в Киеве

Причиной появления инициативы по введению жестких правил стало резонансное смертельное ДТП в Киеве. 5 июня в Киеве водитель на высокой скорости въехал в подземный пешеходный переход. В результате аварии на месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Еще несколько человек получили травмы. Сам водитель выжил.

Известно, что ранее его неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости. В частности, с 2025 года его десять раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них пять раз – именно за превышение скорости.

Новые правила для водителей в Украине – последние новости

В Украине готовятся вернуть обязательный технический осмотр для всех автомобилей в связи с выполнением обязательств перед Европейским Союзом. Соответствующие изменения в законодательство планируют принять до конца 2027 года.

Также в конце декабря 2025 года стало известно, что Министерство цифровой трансформации намерено изменить подход к сдаче теоретического экзамена для получения водительского удостоверения. Предполагалось, что нововведение может вступить в силу уже в 2026 году.

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