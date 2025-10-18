Отмечается, что компании необходимо сократить расходы.

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa может отменить около 100 внутренних рейсов в неделю В Германии следующим летом. К этому решению подталкивают высокие авиационные налоги и сборы в стране, которые снижают рентабельность.

"Без сокращения затрат на размещение дальнейшие сокращения будут неизбежны. Речь идет о 100 внутренних рейсах в неделю, которые могут быть отменены следующим летом", - генеральный директор компании Карстен Шпор в интервью Welt.

По его словам, среди рассматриваемых маршрутов - рейсы из Мюнхена в Мюнстер-Оснабрюк и Дрезден, где авиакомпания уже работает с убытком. Шпор указал на удвоение государственных расходов на деятельность в Германии с 2019 года.

Он отметил, что Lufthansa фиксирует более высокую загрузку в первом, бизнес- и премиум-эконом-классах, что отражает более высокую налоговую нагрузку на билеты эконом-класса.

Lufthansa - другие новости

Lufthansa пытается оправиться от прошлогоднего падения прибыли и маржи и планирует сократить 4000 административных должностей к 2030 году. Компания прилагает усилия для повышения доходности.

Кроме того, авиакомпания изменит категории кресел в бизнес-классе в рамках проекта Allegris. Обновление коснется дальнемагистрального флота авиакомпании.

