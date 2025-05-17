Лишь по счастливой случайности все не закончилось катастрофой.

В Германии пассажирский самолет на время оказался без управления в воздухе, когда один из пилотов покинул кабину, а второй потерял сознание. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Инцидент случился 17 февраля прошлого года, но публично о нем стало известно только сейчас. Сообщается, что Airbus A321 компании Lufthansa летел из Франкфурта в испанскую Севилью, когда на высоте 10 700 метров случилось непредвиденное.

Как следует из опубликованного отчета испанской комиссии по расследованию авиационных происшествий, капитан экипажа покинул кабину пилотов для посещения туалета. Сразу после этого второй пилот внезапно потерял сознание, вероятно, в результате какого-то приступа. Хотя управление лайнером подхватила система автопилота, самолет все же немного отклонился от курса.

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Некоторое время капитан судна не мог вернуться в кабину, поскольку дверь не открывалась без подтверждения доступа со стороны второго пилота.

К счастью, уже через восемь минут второй пилот все же пришел в сознание и открыл дверь капитану. После этого экипаж принял решшение об экстренной посадке в Мадриде.

В аэропорту второго пилота сразу передали врачам. Позже они выяснили, что причиной потери сознания стала ранее не диагностированная неврологическая болезнь.

Другие авиационные происшествия

Как писал УНИАН, ранее стая хомяков на четыре дня приковала к земле огромный Airbus в Португалии. 132 грызуна сбежали из контейнера в грузовом отделении и начали путешествовать внутри самолета.

Также мы рассказывали, как один мышонок частично обесточил крупнейший аэропорт Германии. Несколько часов один из терминалов сидел на аварийном питании, пока неисправность не ликвидировали.

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