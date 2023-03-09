У перевозчика заверили, что ситуация полностью контролируемая.

В Украине из-за массированной ракетной атаки России 12 поездов опаздывают более чем на час, еще три – более чем на полчаса.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"По состоянию на 09:00 у нас 73 поезда в пути, 12 – опаздывают на 60+ мин., еще 3 – на 30+ мин.", - говорится в сообщении.

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В частности, задерживаются: №119/120 Львов – Запорожье +4:53; №91/92 Харьков – Одесса +3:33; №191/192 Краматорск – Одесса +3:33; №53/54 Одесса – Днепр +3:24; №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский +2:49; №729/730 Черкассы – Киев +2:01; №7/8 Черновцы – Киев +1:49; №7/8 Одесса – Харьков +1:38; №29/30 Ужгород – Киев +1:27; №43/44 Киев – Ивано-Франковск +1:18; №749/750 Киев – Вена +1:09; №111/112 Киев – Изюм +1:05; №725/726 Харьков – Киев +0:57; №31/32 Перемышль –Запорожье +0:47; №3/4 Запорожье – Ужгород +0:30.

"Ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, резервные тепловозы страхуют. Всех довезем", - отметили в "УЗ".

Массированный ракетный удар по Украине 9 марта

9 марта россияне совершили очередную массированную атаку по территории Украины, в результате которой поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры.

Россияне запустили по территории Украины более 80 ракет, в том числе 6 "Кинжалов" и 20 "Калибров". Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 "Калибр" были уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА Shahed-136/131.

В результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

В нескольких областях применялись экстренные отключения электроэнергии.

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