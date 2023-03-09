Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар РФ 9 марта и опубликовал жуткие фото последствий атаки.
"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", - отметил президент.
По его словам, на местах "прилетов" работают все службы, продолжается возобновление работы энергосистемы, применялись ограничения по всем регионам.
"Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное не минует", - заявил Зеленский.
Атака 9 марта - какими ракетами ударила Россия
Как сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, российские войска в ночь на 9 марта выпустили 81 ракету разного базирования: Х-101/Х-555, "Калибр", X-22, "Кинжал", Х-31П, X-59, С-300, а также БПЛА Shahed-136/131.
Из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34.