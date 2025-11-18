Украина планирует приобрести 100 французских истребителей Rafale - об этом объявил президент Владимир Зеленский 17 ноября, подписав декларацию об оборонном сотрудничестве с Францией. Речь идет не о готовом контракте, а о рамочной договоренности, охватывающей также системы ПВО SAMP-T и авиационное вооружение.
Defence Express оценил, во сколько обойдется этот мегапроект - как с точки зрения стоимости самих самолетов, так и их обслуживания.
Цена истребителей Rafale F4
Украина планирует получить самую новую версию самолета - Rafale F4, с поставкой до 2035 года. Но уже сейчас очередь на производство растянута почти на 9 лет, поэтому Dassault придется либо резко наращивать темпы, либо пересматривать приоритеты клиентов.
Последние ориентиры стоимости:
- Сербия в 2024 году заказала 12 Rafale F4 за 2,7 млрд евро - примерно 225 млн евро за самолет в комплексном пакете.
- Индия в 2025 году: 26 палубных Rafale M за 7,41 млрд евро - примерно 285 млн евро за единицу (дороже из-за корабельной модификации).
Учитывая это, расчет для Украины выглядит так:
- 100 Rafale F4 × 225 млн евро ≈ 22,5 млрд евро (комплексная поставка с вооружением, оборудованием и поддержкой).
Цены для Греции и Хорватии от 2020-2021 годов уже не актуальны - там речь шла о подержанных самолетах и докризисном рынке вооружений.
Сколько будет стоить эксплуатация Rafale
Покупка - лишь часть расходов. Основная нагрузка приходится на обслуживание в течение десятилетий.
По исследованию Aviation Week (2023):
- стоимость одного летного часа Rafale - 31,2 тыс. долларов
- 18 тыс. - техническое обслуживание
- 13,2 тыс. - эксплуатационные расходы
Расчет проводился для парка из 100 самолетов, 200 часов в год на каждый. Существуют оценки и дешевле - 16-20 тыс. долларов в час, но они не включают полный жизненный цикл.
Проще всего воспользоваться эмпирическим правилом: цена самолета = лишь треть общих затрат за 40 лет службы.
Итак, если Rafale стоит 225 млн евро - общая стоимость обслуживания будет около 500 млн евро на самолет за весь цикл (≈12,5 млн евро ежегодно).
Для парка из 100 машин:
- обслуживание: около 50 млрд евро за 40 лет
- закупка: ≈22,5 млрд евро
Итого: более 70 млрд евро в долгосрочной перспективе.
Усиление авиапарка - последние новости
Напомним, что Украина также рассматривает закупку более 100 шведских Gripen. Предварительные оценки показывают, что их жизненный цикл дешевле, но Rafale имеет более широкие возможности для ударов и глубоких операций.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выражал убеждение, что не раньше, чем через три года, Украина получит первую партию самолетов Gripen. Он добавил, что одной партией все 150 самолетов не удастся поставить.