Бизнес выступил против резкого подорожания грузовых перевозок Укрзализныци, – Интерфакс-Украина

Ведущие промышленные ассоциации и бизнес-объединения Украины призвали власти не допустить резкого подорожания грузовых перевозок "Укрзализныци", поскольку такое решение может ухудшить положение предприятий, сократить производство и негативно повлиять на поступления в бюджет. Об этом представители отраслей заявили во время пресс-конференции "Тарифный удар по украинской экономике: ведущие отрасли против несправедливого повышения грузовых тарифов "Укрзализныци"" в агентстве "Интерфакс-Украина".

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков сообщил, что на сегодняшний день проект решения о пересмотре тарифов официально не обнародован, однако вопрос активно обсуждается в отраслевой среде. При этом грузовые перевозки традиционно остаются прибыльным сегментом деятельности "Укрзализныци" – в частности, в 2024 году операционная прибыль компании составила около 20 млрд грн, и в 2025 году прибыльная деятельность сохранилась.

"Мы выступаем за открытую дискуссию и готовы к конструктивному диалогу. Но решения должны приниматься прозрачно и с учетом последствий для экономики. Нельзя перекладывать все проблемы на бизнес", – подчеркнул Каленков.

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Он также обратил внимание на проблему перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых: по его мнению, компенсация убытков социально важных перевозок должна осуществляться через государственный бюджет, как это практикуется во многих европейских странах. Кроме того, УЗ располагает резервами для повышения эффективности работы, а также возможностями для привлечения внешнего финансирования, которые в настоящее время недоступны большинству украинских предприятий.

"Мы готовы обсуждать корректировку тарифов в пределах экономически обоснованного уровня. Но прежде всего нужно искать внутренние резервы эффективности и вести открытый диалог с бизнесом", – отметил он.

Председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур заявил, что вопрос уже выходит за пределы отдельных отраслей и касается всей экономики, и призвал ускорить структурные реформы на железной дороге, в частности, допустить частную тягу к перевозкам, повысить эффективность использования локомотивов и представить публичную программу модернизации подвижного состава.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак сообщил, что бизнес обеспокоен информацией о возможном подорожании грузовых перевозок, ведь в условиях войны и сокращения объемов перевозок такие решения могут привести к потере грузовой базы, переходу клиентов на альтернативные виды транспорта или даже остановке работы отдельных предприятий. А президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий предупредил, что любое существенное подорожание логистики неизбежно отразится на себестоимости продукции и в конечном итоге повлияет на конечного потребителя.

"Сначала это почувствуют производители, а затем последствия увидят и потребители из-за роста цен в различных секторах экономики", – подчеркнул он.

Ранее в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" прогнозировали, что в случае повышения тарифов на грузовые перевозки на 37% Украина потеряет почти 100 млрд грн ВВП, более $2,4 млрд валютной выручки, более 36 млрд грн налогов и 76 тысяч рабочих мест.

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