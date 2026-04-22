Россиян пересадят на 700 старых 'Кукурузников': украинская разведка раскрыла причины

Ан-2, разработанный еще в 1940-х годах, на протяжении десятилетий "тянул" на себе советскую малой авиацию.

Россия хочет вернуть в эксплуатацию большое количество старых самолетов Ан-2, прозванных в народе "кукурузниками". Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил вернуть в эксплуатацию около 700 Ан-2, которые сейчас находятся на хранении. По мнению инициаторов, это позволит преодолеть острый дефицит малой авиации.

Альтернатив у россиян фактически не осталось. Из-за санкций доступ к новой технике существенно ограничен, а оба российских проекта, которые выступали заменой Ан-2, не оправдали ожиданий.

В Службе внешней разведки напоминают, что для нового российского ЛМС-901 "Байкал" неоднократно переносили сроки сертификации. Сначала на 2025 год, затем на 2026-й, а сегодня уже говорят о 2027-м. Из-за технических и финансовых трудностей конкретная дата до сих пор не определена.

Второй российский проект – это ТВС-2МС. Речь идет о глубокой модернизации того же АН-2, созданной без государственного финансирования. Это направление было закрыто. Сегодня монгольская компания MUNKH AERO планирует эксплуатировать эти самолеты у себя, используя американские двигатели.

По мнению специалистов, именно двигатели являются ключевой проблемой для восстановления 700 законсервированных самолетов. Фактически есть только два варианта – и оба выглядят тупиковыми.

Американские силовые установки недоступны из-за санкций, а российский ТВД-10Б пока существует только на бумаге. Перспективы его серийного производства в условиях финансового и технического истощения отрасли эксперты осторожно называют "довольно неопределенными".

Это не единственная проблема в вопросе реанимации старых самолетов. Инициаторы проекта заявляют, что фюзеляжи самолетов изношены лишь примерно на треть, однако отраслевые эксперты сомневаются в достоверности этой оценки. Вероятно, реальное состояние самолетов гораздо хуже, чем предполагают в РФ.

В Службе внешней разведки считают, что если сроки серийного производства "Байкала" снова сдвинут, а вопрос с двигателями останется нерешенным, ситуация станет критической.

Без авиасообщения около 60% территории РФ – районы, где нет ни автомобильных дорог, ни железной дороги, – фактически изолированы от остальной части страны.

Таким образом, жители отдаленных регионов РФ могут столкнуться с ситуацией, когда смогут добраться до цивилизации только с помощью "экологически чистого гужевого транспорта".

Справка УНИАН. Ан-2, разработанный еще в 1940-х, на протяжении десятилетий "тянул" на себе советскую малую авиацию. За весь период его производства в нескольких странах, в частности в СССР, Польше и Китае, было собрано более 17 тысяч таких машин. Большинство из них уже давно списаны и утилизированы.

По данным Службы внешней разведки, сегодня в активной эксплуатации в РФ осталось лишь 249 самолетов, еще 276 находятся в распоряжении ДОСААФ. С 2024 года Россия прекратила списание старых самолетов и вернула в воздух 16 единиц. Вопрос безопасности пассажирских перевозок при этом не учитывался.

Фактический провал главных программ в сфере гражданской авиации не мешает россиянам фантазировать на тему конкуренции с западными компаниями.

Недавно в российской Казани впервые представили макет пассажирского самолета Ту-454, который хотят позиционировать в сегменте современных дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов, вроде Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350.

Кроме того, на венчурном форуме в Казани показали модель удлиненного лайнера семейства МС-21, рассчитанную на 270 пассажиров. Проект получил название МС-21-500. Его рассматривают как альтернативу Boeing 757 и Boeing 767.

