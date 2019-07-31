Железнодорожный транзит из России может помешать "Укрзализныце" вывезти урожай зерна – эксперт

По словам Криворучко, для железной дороги очень выгодный транзит, при этом его объемы ситуативно растут.

Украина должна поставить в приоритет национальные интересы и в пиковый период нагрузки на железную дорогу, который традиционно приходится на август-сентябрь, обеспечить в первую очередь вагонами отечественных перевозчиков

Об этом заявил в интервью глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворчуко.

По словам Криворучко, для железной дороги очень выгоден транзит, при этом его объемы ситуативно растут.

"Если, например, в январе-мае речь шла о примерно 300 тысячах тонн транзитных грузов, в основном, кстати, из России, то план на июль уже составляет более 700 тысяч тонн", – заявил Криворучко.

По данным эксперта, увеличение количества транзита на август-сентябрь – одна из причин крайнего усиления и без того пиковой нагрузки на железную дорогу в направлении большой Одессы. Кроме сбора рекордного в этом году урожая зерновых, а также увеличившихся объемов транзита, в это время запланирован масштабный ремонт автомобильных дорог, что не позволит разгрузить железную дорогу за счет автотранспорта. Также, нагрузка в данный период на железную дорогу будет большей, в связи с тем, что на август у многих металлургических предприятий припадает период ремонтов. Соответственно, то железорудное сырье, которое по железной дороге доставлялось для внутренней переработки на металлургических комбинатах, будет отправляться на экспорт. И это тоже приведет к тому, что нагрузка в августе-сентябре будет еще выше, заявил Криворучко.

По словам Криворучко, "Укрзализныця" должна в текущей ситуации поддержать отечественных грузоотправителей и отдать приоритет украинским грузам.

"Я ни в коем случае не призываю к разрыву каких-то транзитных договоров, потому что это выгодно, это противоречит нашим национальны интересам. Мы должны тут зарабатывать, у нас выгодное географическое расположение. Но при этом мы должны отдавать приоритет в первую очередь нашему отечественному бизнесу", – заявил глава ассоциации.