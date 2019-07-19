Зеленский предлагает отдать ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог

Кабмин до 2020 года должен обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок – указ президента.

Кабинет министров Украины до 1 января 2020 года должен обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками, а также должны быть пересмотрены нормативно-технические документы для использования новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог.

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Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог подписал президент Украины Владимир Зеленский по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре, которое состоялась 19 июля.

По информации пресс-службы, согласно указу, заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

Также в пресс-службе сообщили, что во время совещания глава государства отметил, что за эти дни посетил несколько регионов, где ознакомился с ходом ремонтов на автодорогах.

По словам Зеленского, есть много проблем по финансированию, прозрачности проведения тендеров, профессионализму компаний-подрядчиков, качеству выполненных работ, и все они требуют немедленного решения.

В свою очередь, присутствовавший на совещании руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что необходимо системно бороться с коррупцией в дорожной сфере и провести аудит действующих договоров.

Он привел пример схемы, когда большую сумму, которая должна быть выделена на ремонт дороги через проведение прозрачного тендера, «размывали» на несколько сотен кусков автодороги и избегали конкурса.

Также присутствовавший на совещании заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что есть проект реформы «Укравтодора», который предусматривает ликвидацию функции контроллера агентства, и он может быть реализован через несколько месяцев.

«Качество дорог и выполненных работ должна мониторить иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом», - сказал Лавренюк.

В ответ на это президент выразил опасение, что пока будет реформироваться «Укравтодор», Украина потеряет и деньги, и время. «Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно реформировать», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Присутствовавший на совещании заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что в первую очередь определены несколько приоритетных проектов, которые могут быть реализованы до конца этого года.

Он отметил, что есть Дорожный фонд, однако его средств не хватает для финансирования всех потребностей, поэтому предлагается несколько вариантов дополнительных источников поступлений.

«Следует упорядочить ситуацию с акцизами. В Украине много горючего продается по «серой схеме», за которое не платится акциз. По нашим ожиданиям, мы сможем получить поступлений дополнительно на 1 млрд долларов. Еще одна возможность для роста - настройка нормальной работы с международными финансовыми институтами. Мы с ними встречались, и они потенциально декларируют готовность работать более активно при условии выполнения украинской стороной своих обязательств, поскольку сейчас выборка по имеющимся кредитным программам составляет примерно 20%», - отметил Гончарук, добавив, что иностранные партнеры готовы предоставить также около 1 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство утвердило стратегию развития дорог территориального значения на 2020-2024 годы, разработанную «Укравтодором», которая предполагает ремонт территориальных дорог с использованием технологии укатываемого бетона, технологии с использованием отходов промышленных производств и технологии холодного ресайклинга.

В 2018 году была утверждена программа развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы. В рамках этой программы Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует соединить все региональные центры страны качественными дорогами. В течение 2018-2022 годов в Украине на дороги государственного значения из всех источников финансирования планируется направить около 300 млрд грн.