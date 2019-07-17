Зеленский осмотрел дороги Николаевской области и поручил отремонтировать самые проблемные (фото)

Президент осмотрел участок дороги М14 Николаев - Кропивницкий.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отремонтировать самые проблемные дороги на Николаевщине и упорядочить условия проведения тендеров на эти цели.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время рабочей поездки в Николаевскую область.

Так, президент осмотрел участок дороги М14 Николаев - Кропивницкий. Как сообщил и. о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко, для завершения ремонта этой автодороги надо еще 1,5 млрд грн и есть необходимость в ремонте дороги Н24.

«Можем ли мы построить эти дороги к концу следующего года? Мы разговаривали вчера с федеральным канцлером Германии госпожой Меркель, и есть 150 млн евро кредитных средств», - отметил президент.

В то же время говорилось о проблемах со злоупотреблениями при проведении тендеров. Руководитель аппарата Антимонопольного комитета Украины Юрий Литвин сообщил о злоупотреблениях со стороны как заказчиков, так и участников тендерных процедур.

«Сейчас у нас на рассмотрении находится 1100 процедур по Украине на общую сумму 86 млрд грн, которые имеют признаки злоупотреблений. Каждая третья процедура имеет признаки злоупотреблений. По Николаеву - это около 20 дел, которые имеют признаки злоупотреблений, в том числе и по этому участку дороги, где участвовали «Росдорстрой» и «Альтком». Эти две компании ходят парами на все тендеры», - сказал он.

По его словам, условия тендеров прописывают так, чтобы выигрывал «нужный» подрядчик. Кроме того, в области было сожжено белорусское предприятие, которое также планировало участвовать в тендере. Правоохранители подозревают конкурентов. В настоящее время проводится расследование.

Президент сделал ударение на недопустимости такой ситуации и поручил упорядочить условия тендеров.

«Проведите совещание в пятницу по всем дорогам - в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И укажите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение», - сказал президент.