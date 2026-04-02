Киевские власти продают предпринимателям за сотни тысяч гривень кусок тротуара, - владелец киоска

Владельцам законных построек специально не продлевают лицензии, чтобы заработать деньги.

Киевский городской совет издал распоряжение снести все малые архитектурные формы (МАФы), которых в столице насчитывается более 6 тысяч. Большинство из них являются легальными, платят налоги и обеспечивают рабочие места.

Предпринимателям предлагают выкупать собственные точки за сотни тысяч гривен на аукционах, которые будут проводиться фактически за кусок тротуара - однако такие аукционы ничего не гарантируют. Об этом корреспонденту УНИАН рассказал предприниматель, председатель ОО "Автодозор" и соучредитель благотворительного фонда "Укроп" Анатолий Чередниченко.

"У меня есть МАФ на Троещине, документы на него оформлены с 1995 года. На сегодняшний день киевские власти уничтожают меня и моих коллег-предпринимателей в буквальном смысле слова. Сначала уничтожить всех - а потом выставить на аукцион некоторые места, которые в народе называют "хлебными", к которым подведено электричество. У меня, например, проведено электричество под землей, заключен договор с "Киевэнерго". Сейчас некоторые новые МАФы подключаются просто к столбу - так согласно техническим нормам делать нельзя", - рассказал он.

По словам предпринимателя, проведение электричества стоит от 200 до 400 тысяч гривен и занимает от года до двух согласований.

"Чей-то МАФ снесут, потом приедет кто-то, поставит свою точку - вот, у него уже есть кабель, не нужно платить 200 тысяч. Никакой компенсации, конечно, нам за это не дают", - констатировал собеседник.

Владельцы МАФов могут продолжить работать, если примут участие в аукционе и выкупят собственную точку. Но это не дает гарантий, что завтра от них не начнут снова требовать деньги, говорит Чередниченко. Предприниматель добавил:

"О чем никто не говорит - на что будут проводиться аукционы. Это - аренда элемента благоустройства, а не земли, на пять лет. То есть, это - кусок асфальта. Приходит любая следующая власть и говорит: хорошо, ты арендуешь этот элемент благоустройства - возьми его и пользуйся им пять лет. Через пять лет вернешь".

Такие действия киевских властей являются незаконными, говорит собеседник.

"Есть разъяснение Верховного Суда, что это незаконно. Мы выиграли уже два суда, которые они все равно обходят. Киевские власти все равно преступным путем пытаются это протащить - под видом того, чтобы наполнить бюджет города. Напомню, бюджет Киева - второй в стране после военного, до войны он был первым. Но на эти средства не сделано ничего, кроме горбатых мостов", - добавил Чередниченко.

