К весне каждый пятый ресторан в Киеве может закрыться: эксперты объяснили причины

Ситуация с украинским бизнесом ухудшается на фоне войны.

Заведения питания в Киеве находятся на грани финансового истощения. По прогнозам экспертов аналитического центра "Рестораны Украины", каждое пятое заведение столицы может закрыться до весны. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мы вынуждены приостановить деятельность проекта до восстановления погодных условий. Здесь нужен хороший генератор на 80 киловатт, который на сегодняшний день стоит полтора миллиона гривен. На этой локации нет достаточного уровня доходности, чтобы высвободить такие деньги", - отметила генеральный директор холдинга гастрономических заведений Марина Ковальчук.

Положение также ухудшает повышение тарифов на электроэнергию, которое произошло в январе. Для большого ресторана счет в 500 тысяч гривен в месяц становится настоящим ударом, особенно во время отключений света.

В ТСН напомнили, что правительство заявило о программе поддержки - выплаты на топливо (7,5-15 тыс. грн) и энергозаймы "5-7-9" до 10 млн грн под 0%, однако есть условия.

"Нам отказали. Оказывается, кредит ресторан может получить, только если в его доходах нет продажи алкоголя. То есть кто-то нафантазировал, что рестораны работают, не продавая алкоголь", - объяснила Ковальчук.

По словам экономистов, цены на продукты в январе-феврале выросли на 70% по сравнению с ноябрем. Это произошло из-за дорогого европейского импорта и сезонного фактора.

В то же время, несмотря на сложности, 9 из 10 компаний пытаются выйти из ситуации. В частности, они создают собственные "острова независимости".

"Если мы будем отрезаны от водоснабжения, у нас есть специальные резервуары с водой. Вместе с генератором и его доставкой такая автономность на один ресторан стоит от 30 до 35 тысяч долларов. На одной локации мы вообще отрезаны от теплоснабжения, поэтому построили отдельную печь, чтобы обогреть хотя бы второй этаж", - рассказала менеджер сети кафе крымскотатарской кухни Оксана Даканова.

Кроме того, гости в ресторанах стали более требовательными, ведь теперь для них обязательно в заведениях должно быть тепло, свет и развлечения. К примеру, в одном из греческих ресторанов столицы посетителям предлагают бить посуду, что по давней традиции помогает снять стресс.

"Гости хотят чувствовать комфорт и хоть где-то чувствовать себя в безопасности. Я уже сама знаю, как в генераторе масло менять или колбочки выдувать. Мой главный друг - 30-киловаттный "Гена", - поделилась директор ресторана Алена Колесниченко.

В свою очередь рестораторы предупредили, что в марте блюда в меню снова подорожают, поскольку стоимость каждого киловатта от генератора обременяет конечного потребителя.

"Главный урок этой зимы для бизнеса - рассчитывать только на собственные силы и готовиться к худшему заранее", - добавляют в ТСН.

Ранее издание Reuters писало, что бизнес в Украине на грани закрытия из-за ударов России по энергосистеме. Отмечается, что расходы бизнеса растут едва ли не ежедневно, что может привести к его закрытию.

По словам журналистов, по всему Киеву кафе, рестораны и другие малые предприятия закрылись, не выдержав финансового давления в условиях военной экономики.

Также опрос Национальной ассоциации ресторанов Украины показал, что 60% респондентов считают энергетический кризис серьезной угрозой для бизнеса.

