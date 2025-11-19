Доля России на мировом рынке вооружений упала с 21% до 7,8%.

РФ сократила вдвое экспорт оружия по сравнению с 2022 годом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Он пояснил, что на фоне российско-украинской войны внутренний рынок стал приоритетным для российских оружейников.

"Мы вынуждены поставлять большую часть нашей продукции в армию", - отметил Чемезов, добавив, что западные санкции усложнили работу предприятий ОПК.

Как уточнили в Центре противодействия дезинформации, до полномасштабного вторжения в Украину Россия стабильно зарабатывала на экспорте оружия ежегодно около 14 миллиардов долларов. Страна была вторым в мире экспортером оружия.

"В 2024 году, по данным открытых источников, Россия смогла продать вооружения лишь на 1 млрд долларов - на 92% меньше, чем в 2021-м. Общий спад составляет 47% за 2022-2024 годы и 64% за пять лет", - отмечается в сообщении.

Таким образом, доля России на мировом рынке вооружений упала с 21% до 7,8%.

"Это беспрецедентный обвал для страны, которая десятилетиями входила в топ-3 экспортеров оружия и строила на этом свой "военный" имидж, особенно для стран Глобального Юга", - отмечают в ЦПИ.

Таким образом, Кремль теряет сразу два ресурса - деньги и влияние, добавляют там.

Экспорт оружия из РФ

Как сообщал УНИАН, РФ сокращает экспорт оружия с начала полномасштабного вторжения. По данным Стокгольмского института мира (SIPRI), Россия по итогам 2024 года впервые опустилась на третье место по экспорту оружия. Ранее она занимала второе место после США, но теперь ее обогнала Франция.

Кроме этого сократилось и количество клиентов РФ. По данным SIPRI, в 2019 году Россия экспортировала оружие в 31 страну, тогда как в 2023 году - только в 12.

