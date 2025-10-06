На фронте более 40% оружия, которое применяется, - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время Международного форума оборонных индустрий.
"Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, - это наше, украинское оружие. Это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов - не менее 50% оружия на фронте на конец года - наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована", - сказал он.
Зеленский отметил, что Украина также смогла рекордно быстро и качественно наладить производство отечественной артиллерии.
"Только наших САУ "Богдана" мы производим 40 в месяц. И это серьезный результат", - подчеркнул глава государства.
По его словам, с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз.
"Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов", - подчеркнул он.
Украинская оборонная промышленность - новости
Как сообщал УНИАН, в конце сентября Зеленский рассказал, что украинское дроностроение уже объединило более 300 компаний. В этом году планируется запуск экспорта наших новых технологий в США и другие страны.
"Есть около 30 крупных компаний, которые готовы быть партнерами. И думаю, что в этом году мы откроем экспорт наших новых технологий только для тех стран, на которые можем рассчитывать, то есть не для врагов и не для тех, кто имеет с ними тесные связи", - сказал глава государства.
Он отметил, что Украина создаст экспортные платформы в Соединенных Штатах, Европе, на Ближнем Востоке и уже получила соответствующее предложение также от одной из африканских стран.
