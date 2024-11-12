Сейчас речь не идет о расширении украинских возможностей за рубежом, потому что не исчерпываются все производственные возможности внутри Украины.

Украинская оборонная промышленность требует больше инвестиций для загрузки всех производственных мощностей и развития военно-технического сотрудничества с другими странами для ускорения масштабирования производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали во время выступлений участники Международного Форума Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA 2024.

В частности, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр отметила, что основной скачок в развитии оборонной промышленности Украины произошел в 2023 году, когда уже продолжалось полномасштабное вторжение России:

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"Очень жаль, что мы не нашли возможностей сделать это значительно раньше, потому что, в целом, мы должны были быть готовы с 2014 года, когда началась война... И 2022-й год встретил нас с почти нулевым производством боеприпасов"

В то же время, по ее словам, в 2023 году в Украине было существенно наращено производство боеприпасов различного калибра, производство мин и было реанимировано производство определенных образцов вооружения и техники.

"Но на фоне недостатка артиллерийского вооружения и боеприпасов на фронте как раз появились дроны", - сказала Гвоздяр.

Она выразила убеждение, что украинские инновации рождаются тогда, когда Украина сталкивается с трудностями. Именно из-за недостатка боеприпасов на фронте произошел резкий технологический и количественный скачок в развитии различных дронов.

Кроме того, ударные дроны дальнего радиуса действия на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет и возможностью перенести войну на территорию врага.

Частные разработки

Гвоздяр отметила очень важную роль частного сектора и частных производителей.

"Мы видим более 800 предприятий, которые работают в сфере оборонки. Мы говорим о тех, которые специализируются на производстве оборонки. Если мы говорим о предприятиях, которые производят и гражданские вещи военного назначения, то, конечно, их будет значительно больше. Более 300 тысяч человек на сегодняшний день работают в оборонном секторе", - сказала заместитель министра.

Также Гвоздяр отметила, что ситуация в войне очень динамичная, потому что появляются новые вызовы, и враг постоянно противодействует. В частности, она рассказала, как Украина отвечает на запуск Россией разведывательных дронов, которые корректируют обстрелы украинских городов, в том числе управляемыми авиационными бомбами.

"Мы их [вражеские разведывательные дроны] не могли уничтожить, потому что для нас подключать ПВО - это немного дороговато, чтобы сбить российский разведчик, который находится на достаточно высокой высоте. И украинские производители достаточно быстро адаптировались и нашли дроны-перехватчики, которые сегодня достаточно успешно борются как на линии фронта, так и над городами, сбивая российские дроны-разведчики", - сказала заместитель министра.

По ее словам, усиление ПВО является вызовом на сегодня.

"Когда мы закроем небо над Украиной какими-то недорогими средствами, россияне просто перестанут нас обстреливать, потому что это будет нецелесообразно", - убеждена чиновница.

К тому же, по ее словам, где только возможно, людей надо заменять роботизированными системами.

В свою очередь, директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас сообщил, что на третий год полномасштабной войны удается многое в производстве оружия.

По его словам, Украина теперь способна полноценно себя обеспечить украинскими разработками и продуктами в вопросе выпуска бронеавтомобилей.

"Относительно артиллерийских систем, действительно, САУ "Богдана" имеет хорошие отзывы. Мы знаем, что очень много враг работает по нашим артиллерийским системам, и как раз скорость развертывания/свертывания, простота применения, защищенность боекомплекта, потому что это то, что поражается ударными дронами и приводит к полному уничтожению системы - это такие важные элементы. И это уже дорабатывается, дорабатываются системы уже во время использования", - сказал Бельбас.

При этом, по его словам, война России против Украины показала другую сторону того, к чему готовился Запад:

"Запад готовился к каким-то высокоточным системам, каким-то операциям, а в случае массированной войны и применении значительного количества средств, людей и т.д., мы видим преимущество более простых систем, более дешевых систем, преимущество количества"

В этой связи, он сказал, что украинские разработки не хуже по техническим характеристикам и дешевле иностранных аналогов, и их удается быстро маштабировать.

"Украинская оборонная промышленность движется немножко быстрее, чем развивается западный мир, чем развивается западная оборонная промышленность", - подчеркнул Бельбас и напомнил, что ранее страны Евросоюза обещали до марта 2024 года передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов калибра 1 5 5 мм, но это обязательство до сих пор не выполнено в полной мере, потому что Украина пока получила 980 тыс снарядов.

В то же время, он сказал, что несмотря на рост производства в разы, этого недостаточно для удовлетворения потребностей Сил обороны Украины на фронте.

Сложности в производстве боеприпасов

Как добавила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр, сегодня способности производства украинской оборонной промышленности больше, чем покупательские возможности Министерства обороны Украины.

"Соответственно, вопрос в количестве стоит в первую очередь, точнее, он ограничивается не производством, а финансированием. Именно поэтому мы объявили кампанию по сбору средств на закупку партнерами украинского вооружения и техники для украинской армии и уже собрали более 720 млн евро на это. И еще у нас есть достаточно много свободных производственных возможностей, которые могли бы контрактоваться, покрываться, если бы был бюджет", - подчеркнула Гвоздяр.

Она сказала, что пока речь не идет о расширении украинских возможностей за рубежом, потому что не исчерпываются все производственные возможности внутри Украины.

В свою очередь, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал о сложностях в производстве боеприпасов и почему Россия быстрее производит боеприпасы, чем европейцы:

"Российский боеприпас как стоил в 2022 году 600 долларов, так и сейчас стоит 600 долларов... Европейский боеприпас накануне полномасштабного вторжения стоил 850 долларов. В начале 2024 года компания Nammo контрактовала боеприпасы по 8 тысяч евро. Это очень серьезно"

Вместе с тем, по его словам, украинские промышленники выступают за то, чтобы планирование производства было хотя бы на три года, а в компании Nammo и компании Saab говорят, что нужно планирование на 10 лет. "Поэтому такое отставание на самом деле. И собственно поэтому, надо искать новые решения", - добавил Бадрак.

При этом, он отметил эффективность вложения средств других стран в украинское производство. За средства Дании за два месяца удалось изготовить 18 САУ "Богдана".

На его взгляд, наиболее весомым элементом перевооружения Украины должно стать военно-техническое сотрудничество с другими странами.

"В 2025 году у нас появятся собственные баллистические и крылатые ракеты. К этому можно добавить лишь одно - можно маштабировать эти ракеты самостоятельно и это будет медленно. А можно это делать параллельно с западными партнерами, и тогда темпы могут увеличиться в разы", - убежден эксперт.

По его информации, Румыния рассматривала возможность совместного производства крылатых ракет, которые созданы на базе Р-360 "Нептун". Эта ракета уже прошла несколько модификаций и ее дальность существенно увеличена.

Также эксперт видит преимущества сотрудничества в развитии баллистических ракет, например между украинскими и американскими компаниями.

"В условиях, если новый президент Трамп не будет заинтересован оказывать помощь, то именно усиление благодаря военно-техническому сотрудничеству будет точно на руку американской администрации, потому что не надо будет предоставлять разрешения для того, чтобы бить по российским объектам в глубине России", - подчеркнул Бадрак.

Он добавил, что Украине в разработке ракет надо достичь дальности от 500 до 1,5 тыс км, потому что 12 самых мощных российских ракетных заводов находятся на этих расстояниях.

Гвоздяр подтвердила, что ракетная программа Украины развивается. Над ней работает не только государство, но и частные производители.

Как сообщал УНИАН, в следующем году промышленные мощности РФ позволят ей производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского Союза вместе взятые.

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