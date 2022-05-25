Украинская компания Favbet обращается к украинским СМИ с просьбой не распространять недостоверную информацию о своей деятельности. Волна черного пиара с фейковой информацией о "неуплате налогов" и "сотрудничестве с рф" носит клеветнический характер и не соответствует действительности.

За всю историю существования Favbet не работал на территории рф. Регистрация игроков из рф закрыта, а счета игроков из рф - заблокированы. Favbet не имел ни офисов, ни лицензий, ни платежных средств для клиентов, тем более, не совершал никаких маркетинговых активностей. Подчеркиваем, в отличие от других компаний, которые работали и до сих пор работают в рф напрямую или под видом ребрендинга - Favbet не работал и не работает на этом рынке.

С 1 марта 2022 года Favbet остановил оперирование в Беларуси. Официальная причина ухода с белорусского рынка - военные действия со стороны агрессора на территории Украины. Полностью закрыты букмекерские залы, сайт, офис. Лицензия сдана. В отличие от других участников рынка - ребрендинг или продажа бизнеса не осуществлялась - просто закрыли.

Favbet усердно платит налоги, сотрудничает с фондом "Повернись живим", поддерживает ВСУ и волонтеров. Группа компаний Favbet – уплатила в государственный бюджет за лицензии 216 150 000 грн и создала около 700 рабочих мест. Дополнительно в бюджет уплачено различных налогов и сборов на общую сумму 20 791 263 грн. Favbet получила две лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино, лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов. Кроме этого, компании получили двести лицензий на игровые автоматы, двадцать восемь лицензий на игорный стол в т. ч. на игорный стол с кольцом рулетки.

Ни одному должностному лицу и учредителям группы компаний Favbet не предъявлялось подозрений со стороны контролирующих или правоохранительных органов. В настоящее время, никаких уголовных или административных производств в отношении группы компаний - не существует.

Также, компания просит СМИ не распространять клевету и фейки о деятельности благотворительного фонда Favbet Foundation. С 2020 года фондом было реализовано около 100 благотворительных инициатив, на сумму около 50 млн грн (в материальных и нематериальных активах). Среди которых: приобретение 4300 ПК для сельских библиотек в 15 областях Украины, приобретение 2100 плазменных телевизоров в детские дома семейного типа. На полном обеспечении фонда сейчас 2 детских дома.

В первый месяц войны фондом было перечислено 1 млн грн на счета ОО "Повернись живим" для нужд ВСУ. Ежемесячно с октября 2021 года Favbet Foundation перечисляет 100 000 грн для реабилитации воинов. 1 500 000 грн перечислено на нужды ВСУ через официальный счет НБУ. За 3 месяца войны была обеспечена логистическая перевозка более 100 т гуманитарной помощи по маршруту Львов - Киевская область. За счет Favbet приобретено 100 комплектов амуниции для ТРО и ЗСУ. В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины, для бесплатного изучения хорватского и английских языков, также предоставляется психологическая поддержка.

В Favbet надеются на поддержку украинских СМИ в борьбе с фейками и клеветой, потому что наша общая цель – победа и свободная, процветающая Украина.