Во время международной выставки AUSA 2025 в США Министерство экономики Украины и американская Bell Textron подписали меморандум о взаимопонимании, который касается развития промышленного сотрудничества в сфере авиации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Для Украины этот меморандум - это шаг к развитию современного высокотехнологичного производства, расширению промышленных возможностей и привлечению инвестиций в стратегические отрасли", - говорится в заявлении заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталия Киндратива.
В Bell Textron выразили готовность развивать в Украине собственную производственную базу для сборки, технического обслуживания и ремонта вертолетов. Таким образом, была заложена основа для создания новых производственных и сервисных мощностей.
Сообщается, что Bell Textron начнет подготовку к локализации производства, а именно:
- откроет представительство Bell в Украине;
- создаст центр конечной сборки и испытаний (FACO);
- изучит возможности для основания совместного предприятия с отечественными партнерами;
- передаст технологии, оборудование и инструменты, необходимые для организации производства;
- подготовит украинских инженеров и технических специалистов в США, а впоследствии на будущем предприятии в нашей стране.
Производство вертолетов в Украине - другие новости
Ранее американская компания Bell уже давала понять, что рассматривает возможность инвестировать в производство в Украине. Специалисты считают этот шаг крайне важным для Украины.
Однако по их мнению, такие инвестиции, скорее всего, будут реализованы в будущем - после окончания боевых действий. Среди причин этого называют постоянные воздушные атаки со стороны России.
Напомним, до войны существовали планы по сборке американских военных вертолетов Bell UH-1 Iroquois в Одессе. Первый борт планировали собрать к 30-летию Независимости Украины, но он реализован не был.