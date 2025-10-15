Американская Bell производит вертолетные машины, востребованные во всем мире.

Во время международной выставки AUSA 2025 в США Министерство экономики Украины и американская Bell Textron подписали меморандум о взаимопонимании, который касается развития промышленного сотрудничества в сфере авиации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Для Украины этот меморандум - это шаг к развитию современного высокотехнологичного производства, расширению промышленных возможностей и привлечению инвестиций в стратегические отрасли", - говорится в заявлении заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталия Киндратива.

В Bell Textron выразили готовность развивать в Украине собственную производственную базу для сборки, технического обслуживания и ремонта вертолетов. Таким образом, была заложена основа для создания новых производственных и сервисных мощностей.

Сообщается, что Bell Textron начнет подготовку к локализации производства, а именно:

откроет представительство Bell в Украине;

создаст центр конечной сборки и испытаний (FACO);

изучит возможности для основания совместного предприятия с отечественными партнерами;

передаст технологии, оборудование и инструменты, необходимые для организации производства;

подготовит украинских инженеров и технических специалистов в США, а впоследствии на будущем предприятии в нашей стране.

Ранее американская компания Bell уже давала понять, что рассматривает возможность инвестировать в производство в Украине. Специалисты считают этот шаг крайне важным для Украины.

Однако по их мнению, такие инвестиции, скорее всего, будут реализованы в будущем - после окончания боевых действий. Среди причин этого называют постоянные воздушные атаки со стороны России.

Напомним, до войны существовали планы по сборке американских военных вертолетов Bell UH-1 Iroquois в Одессе. Первый борт планировали собрать к 30-летию Независимости Украины, но он реализован не был.

