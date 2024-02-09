Главной причиной отмены программы стал анализ опыта российско-украинской войны.

Армия США закрыла программу создания разведывательно-боевого вертолета нового поколения Future Attack Recon Aircraft (FARA). Об этом сообщает The War Zone.

Главной причиной отмены называют изменение представлений о современной войне. "На поле боя, особенно в Украине, мы узнаем, что воздушная разведка фундаментально изменилась", - заявил начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж.

Программу FARA начали в 2018 году, за это время на нее потратили около $2 млрд. Общая же стоимость Future Attack Recon Aircraft могла составить десятки миллиардов.

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В рамках FARA создали несколько прототипов вертолетов будущего. С 2020 года революционный скоростной Raider X от компании Sikorsky конкурировал с более традиционным Bell 360 Invictus от компании Bell Textron. Последний был похож внешне на знаменитый вертолет RAH-66 Comanche, который также не попал в серию.

Помимо отмены разработки FARA, армия США прекратит производство вертолета UH-60V Black Hawk. При этом она не откажется от дальнейшей разработки перспективного конвертоплана Bell V-280 Valor.

Вертолет для Украины

Ранее стало известно, что Запад отказывается от предлагаемых Украине ударных вертолетов Eurocopter Tiger, который называют "проблемным". Сейчас эти машины стоят на вооружении Германии, Франции, Испании и Австралии.

Также сообщалось, что Австралия утилизирует списанные многоцелевые вертолеты MRH-90 Taipan, несмотря на просьбы нашей страны об их передаче.

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