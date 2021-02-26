Первый борт планируется собрать к 30-летию Независимости Украины.

На Одесском авиационном заводе в этом году начнут сборку американских военных вертолетов Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез").

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Одессе во время посещения завода заявил директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Лицензионную сборку американских вертолетов планируем запустить уже в этом году на Одесском авиационном заводе, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Такое поручение я дал руководству предприятия во время сегодняшнего визита. По моему мнению, для мощностей завода это более чем реальная задача. Поэтому первый борт должен быть собран к 30-летию Независимости Украины", - заявил Гусев.

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По его словам, в начале Первой мировой войны указанный завод, который тогда назывался "Завод самолетов "Анатра", был одним из мощнейших авиационных предприятий и строил, кроме иностранных аэропланов, самолеты собственной конструкции.

"Только представьте: производственная мощность завода в 1917 году составляла до 100 самолетов в месяц!", - подчеркнул он.

Гусев также отметил, что поражен культурой производства на предприятии и позитивным настроем рабочих.

Что известно о Bell UH-1 Iroquois

Bell UH-1 "Ирокез" - многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Хьюи". Одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, периодически модернизируется.

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Автор: Лариса Козовая