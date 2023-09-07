Финансовые гарантии для перевозчиков может предоставить один из самых больших в мире страховых маркетплейсов.

Британский рынок (маркетплейс) страховых услуг Lloyd's of London ведет переговоры с ООН по страхованию судов с украинским зерном, если работа зернового коридора возобновится. Об этом сообщил генеральный директор маркетплейса Джон Нил в интервью Reuters.

По его словам, обеспечение страхового покрытия имеет решающее значение для грузов, отправляемых из Украины, но сейчас страховое покрытие, возможно, придется структурировать иначе, чем раньше.

"Мы ведем активные дискуссии с ООН о том, как это может произойти. При отсутствии вмешательства ООН и разрешения ООН мы бы не санкционировали страхование", — сказал Джон Нил.

Видео дня

В комментарии CNN пресс-служба Lloyd's of London отметила, что маркетплейс сотрудничает с ООН и правительствами ряда стран, "чтобы поддержать их дипломатические усилия по восстановлению Черноморской инициативы, и готов содействовать транспортировке зерна через безопасный коридор".

Представитель ООН Фархан Хак отказался комментировать этот вопрос по запросу журналистов.

Прекращение зернового соглашения

Как писал УНИАН, Россия формально вышла из зерновой сделки 17 июля, когда истек срок ее действия. Однако фактически россияне саботировали работу зернового коридора, как только могли, все время существования этой сделки.

С тех пор мировые лидеры, в частности президент Турции Реджеп Эрдоган, пытаются уговорить Кремль вернуться к соглашению, но бесполезно.

Тем временем Украина ищет альтернативные маршруты для зернового экспорта, чтобы не зависеть от капризов и агрессивных действий России. В частности налажен маршрут экспорта зерна через морские порты Хорватии.

Вас также могут заинтересовать новости: