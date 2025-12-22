Таким образом 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину государство.

Отныне украинцы со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны могут вернуть средства за страхование авто онлайн.

Пресс-служба "Дии" сообщила, что 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину - государство.

"Полис становится абсолютно бесплатным, а его оформление компенсации максимально простым и быстрым", - говорится в сообщении.

Водитель можете подать заявку, если:

имеет удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении "Дия";

договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;

объем двигателя авто - до 2500 см³ (или электро до 100 кВт);

авто используется для личных нужд (не для перевозок/такси).

Как получить компенсацию в "Дие"

Для получения компенсации нужно обновить "Дию" и зайти в приложение → Сервисы → Ветеран PRO. Выбрать Компенсация автогражданки. Указать льготный договор (он подтянется автоматически). Выбрать "Дия.Карту" для зачисления средств (или откройте ее в одном из банков-партнеров).

Автогражданка в Украине - последние новости

В апреле 2025 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о компенсации расходов за "автогражданку" для ветеранов и лиц, получивших инвалидность вследствие войны.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который на 50% уменьшает стоимость "автогражданки" для ветеранов и лиц, получивших инвалидность вследствие войны. Скидка будет действовать с 1 января 2025 года - на время военного положения и еще год после его завершения.

