Отныне украинцы со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны могут вернуть средства за страхование авто онлайн.
Пресс-служба "Дии" сообщила, что 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину - государство.
"Полис становится абсолютно бесплатным, а его оформление компенсации максимально простым и быстрым", - говорится в сообщении.
Водитель можете подать заявку, если:
- имеет удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении "Дия";
- договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;
- объем двигателя авто - до 2500 см³ (или электро до 100 кВт);
- авто используется для личных нужд (не для перевозок/такси).
Как получить компенсацию в "Дие"
Для получения компенсации нужно обновить "Дию" и зайти в приложение → Сервисы → Ветеран PRO. Выбрать Компенсация автогражданки. Указать льготный договор (он подтянется автоматически). Выбрать "Дия.Карту" для зачисления средств (или откройте ее в одном из банков-партнеров).
Автогражданка в Украине - последние новости
В апреле 2025 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о компенсации расходов за "автогражданку" для ветеранов и лиц, получивших инвалидность вследствие войны.
В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который на 50% уменьшает стоимость "автогражданки" для ветеранов и лиц, получивших инвалидность вследствие войны. Скидка будет действовать с 1 января 2025 года - на время военного положения и еще год после его завершения.