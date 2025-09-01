Ракета оказалась проблемной задолго до своего фактического появления.

Строительство сотен новых ракетных шахт для программы LGM-35A Sentinel может сэкономить время и деньги - правда, не все они поместятся на федеральных землях, поэтому придется покупать частные владения.

Об этом со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта Воздушных сил США Эндрю Гебары сообщает Interesting Engineering.

По мнению военного, такой подход позволит избежать задержек, связанных с переоборудованием имеющихся шахт, тогда как флот старых ракет Minuteman III временно останется на боевом дежурстве.

Специалисты предупреждают, что на самом деле строительство новых шахт довольно сложный процесс - не только из-за высокой стоимости их возведения, но и из-за бюрократических процедур, которые могут затянуться до 2040-х годов.

Сообщается также, что Воздушные силы планируют учитывать мнение местных общин при выборе мест расположения шахт в рамках дополнительной экологической экспертизы.

Справка УНИАН. Sentinel призвана заменить межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, которая с 1970-х годов является наземной составляющей американской ядерной триады.

Новая ракета оказалась проблемной задолго до своего фактического появления. Так, Соединенные Штаты испытывают трудности с ростом стоимости программы.

Если сначала в Пентагоне планировали потратить на этот проект около 77,7 млрд долларов, то впоследствии оценка выросла до 160 млрд, что вызвало опасения у военного руководства США.

Американцам трудно найти деньги, ведь сегодня они реализуют много крайне дорогих военных программ. Например, США реализуют сразу две амбициозные программы создания истребителей шестого поколения.

Напомним, недавно свое предложение для флота США представила компания Boeing - самолет будет похож на перспективный F-47 для Воздушных сил США.

А еще раньше концепт для программы ВМС представила Northrop Grumman. Судя по нему можно предположить, что ее истребитель будет похож на проект Northrop/McDonnell Douglas YF-23.

