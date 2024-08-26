Стоимость модернизации наземных ядерных ракет страны растет, но поддержка проекта остается прежней.

Пентагон пересмотрел прогнозируемую стоимость реконструкции сотен ядерных ракетных шахт до 141 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов долларов больше оценки, предоставленной в январе.

Проект ВВС США, известный как Sentinel, включает замену межконтинентальных баллистических ракет времен холодной войны внутри шахт на более новые модели, пишет The Wall Street Journal

В основном сельские общины, в которых размещаются ракеты, погрузились в неопределенность относительно того, когда - и начнут ли вообще - тысячи рабочих строительный проект, который должен был начаться этим летом. Военные лидеры недавно сообщили жителям Кимболла, Небраска, города, окруженного одним из крупнейших ракетных полей, что может пройти пять или более лет, прежде чем начнутся работы.

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"Здесь много неизвестного, и я понимаю разочарование", - сказал бригадный генерал Колин Коннор в мэрии в этом месяце.

Sentinel является частью давно откладываемого обновления ядерного оружия, которое, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, обойдется не менее чем в 1,5 триллиона долларов в течение следующих 30 лет. Некоторые законодатели, такие как конгрессмен Джон Гараменди (демократ, Калифорния), задаются вопросом, есть ли еще необходимость в ракетах наземного базирования наряду с теми, которые устанавливаются на новых подводных лодках и бомбардировщиках, а также в новых ядерных боеголовках.

В течение десятилетий Пентагон и президентские администрации заявляли, что ядерные ракеты имеют решающее значение для национальной безопасности и сдерживания глобальных конфликтов. Недавно официальные лица из вооруженных сил США и их подрядчики заявили, что усилия по продлению срока службы существующего оружия и сооружений достигли своего предела.

Ракеты, находящиеся в примерно 450 шахтах, на десятилетия превысили свой прогнозируемый срок службы в 10 лет. Подземные шахты требуют тысяч миль новых оптоволоконных кабелей. Подземные командные центры, которые управляют ракетами, необходимо перестроить. По словам официальных лиц ВВС, работы по техническому обслуживанию, которые раньше занимали два-три часа, теперь занимают в два раза больше времени, а детали стало сложнее получить.

"Его масштаб, охват и сложность - это то, чего мы как страна не пытались достичь более 60 лет", - заявил журналистам в июле Билл ЛаПланте, главный закупщик оружия Пентагона, когда он одобрил продолжение программы Sentinel в качестве обязательной программы, несмотря на растущие расходы.

ВВС ищут способы снизить сложность проекта Sentinel, но принятие решения об изменениях может занять до 18 месяцев, сказал ЛаПланте. Обновление процесса может быть предоставлено в начале следующего года.

Министерство обороны заключило треть сделок с недвижимостью, необходимых для обеспечения доступа к частной земле для шахт и кабелей, которые связывают их с подземными центрами управления. Задержки проекта означают, что многие из этих сделок, возможно, придется переработать, заявили ВВС.

Кошмарный ремонт

В 2020 году Пентагон нанял Northrop Grumman для надзора за программой Sentinel и выполнения первоначальных инженерных и проектных работ. Northrop при поддержке строительного гиганта Bechtel была единственным претендентом на первоначальный контракт на 13,3 миллиарда долларов после того, как Boeing отказалась от участия.

Первоначальные оценки стоимости оказались ненадежными и нереалистичными, заявили представители Пентагона, в то время как инфляция в строительстве и стоимости сырья увеличила потенциальный счет.

Как и в случае с кошмарным ремонтом, Пентагон и его подрядчики столкнулись с серьезными проблемами с ремонтом бетона, доступом к проводке и модернизацией систем связи.

"Большинство людей, которые делали это в прошлый раз, уже не работают. Поэтому воссоздание всего этого оказалось огромной проблемой", - сказала Маделин Кридон, бывший высокопоставленный чиновник Министерства энергетики и Пентагона, которая возглавляла уполномоченную Конгрессом комиссию по будущим ядерным и обычным силам США.

Полностью закрыть шахты и командные центры для восстановления невозможно, поскольку ожидается, что ракетные системы будут всегда доступны. Некоторые шахты были просканированы с помощью лидара для получения 3D-изображений внутренних помещений, а также для проверки их бетонной облицовки на предмет повреждений.

Чтобы выявить потенциальные риски строительства, Northrop Grumman выкопала и построила макет шахты Minuteman в Юте за свой счет. Компания также была ограничена использованием выведенных из эксплуатации шахт для оценки объема работ.

Чиновники признают, что некоторые шахты, возможно, невозможно будет отремонтировать и их придется строить с нуля.

Пока работа Northrop продолжается, ВВС заявили, что могут провести новый конкурс на части Sentinel после его проверки, когда у них будет более четкое представление о том, когда начнутся основные строительные работы. Northrop заявила, что продолжает выполнять требования своего контракта.

"Благословение для нас"

Для пострадавших городов медленный прогресс в Sentinel является облегчением, поскольку они готовятся к ожидаемым от строительных работ сбоям.

"Для нас это не что иное, как благословение, что ВВС отступили", - сказал Джон Моррисон, мэр Кимбалла, Небраска.

В 1960 году толпы собрались, чтобы посмотреть на строительство первых пусковых установок Minuteman, которые усеивают сельскохозяйственные угодья вокруг Кимбалла, согласно городским записям. Моррисон сказал, что он учился в старшей школе, когда по всему региону были построены десятки пусковых установок, а население города увеличилось в четыре раза до 8000 человек.

Хотя Моррисон поддерживает работы по модернизации, он сказал, что следует больше думать о влиянии проекта на местную экономику. Пока Пентагон размышлял о задержках в программе Sentinel, местная компания по утилизации отходов решила расшириться, что принесло в Кимбалл 250 рабочих мест. Этот проект создал нагрузку на жилье и инфраструктуру.

В течение последних двух лет представители ВВС и Northrop проводили публичные встречи в городах по всему ракетному полю, поскольку правительство готовилось выкупить необходимую землю, подготовить рабочие лагеря и начать строительство. Следующие встречи с общественностью ожидаются в начале следующего года.

Возможность ядерной войны

Из-за нерешительности Запада в противодействии российской агрессии в Украине Китай, вероятно, решил, что сможет "малой кровью" захватить Тайвань. Так что мир катится к ядерной войне. Группа аналитиков Центра новой американской безопасности (Вашингтон) попыталась смоделировать, как именно будет выглядеть Первая ядерная война, пишет The Economist.

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