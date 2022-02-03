Это произошло в рамках сегодняшнего визита президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр торговли Турецкой республики Мехмет Муш подписали соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией между правительствами обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в рамках сегодняшнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Вчера Кабинет министров одобрил проект соглашения о свободной торговле между правительством Украины и Правительством Турецкой Республики.

Основа соглашения – это обнуление Турцией пошлин на 10 тыс. 137 товарных позиций, это 95% от общего количества товаров. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. На сегодня Украина ввозит в Турцию лишь десятую часть этих товаров.

Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал подписание этого соглашения.

"Я поздравляю всех с этим важным шагом. Спасибо нашим командам, которые вели эти переговоры. Мы прошли долгий, трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это новые возможности бизнеса. Это новые рынки, новые достижения, новые прибыли, новые рабочие места, инвестиции, рост ВВП наших государств и благосостояния наших народов", – сказал он.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в прошлом году торговый баланс двух стран продемонстрировал рост в 60%:

"Верю, что договор ЗСТ позволит довести показатели до 10 млрд долларов ежегодно. Мы гордимся тем, что турецкие компании выполняют в Украине инфраструктурные проекты"

Читайте такжеУкраина согласна на перенос переговоров по Донбассу из Минска в Стамбул - РезниковНапомним, что сегодня в Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер уточнил, что прибыл в украинскую столицу по приглашению Зеленского для участия в десятом заседании Стратегического совета высокого уровня.

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