Объем двусторонней торговли Турции и Украины в прошлом году составил 7,3 млрд долларов.

Анкара ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в начале 2022 года. Об этом сообщает турецкое издание Daily News Hurriyet.

Соглашение подписали 3 февраля позапрошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил соглашение и приложения к нему 1 августа.

Как сообщается, объем двусторонней торговли между странами в прошлом году составил 7,3 млрд долларов. Основные сферы сотрудничества - черная металлургия, машиностроение, энергетика, автомобилестроение и зерно.

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По словам турецкого министра торговли Омера Болата, введение зоны свободной торговли увеличит объемы двусторонней торговли до 10 млрд долларов. При этом таких показателей можно будет достичь за короткий период.

Завершение ратификации соглашения приведет к объединению всех черноморских стран (за исключением РФ) в единое экономическое пространство, которое считают выгодным для всех его участников.

Отношения Киева и Анкары - оборонная сфера

Турция и Украина поддерживают очень тесные отношения в оборонной сфере. Так, ранее стало, что Украина планирует закупить турецкие истребители пятого поколения KAAN.

Напомним также, что Украина приобрела у Турции корветы типа Ada. Недавно второй такой корабль - "Гетман Иван Выговский " - был спущен на воду. Свое первое плавание он должен совершить в 2026 году.

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