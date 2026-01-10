Украина и США готовят соглашение о свободной торговле: Зеленский раскрыл детали

Киев рассчитывает на соглашение с США как часть плана восстановления после войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с США возможность заключениясоглашения о свободной торговле с нулевыми тарифами, которое должно стать частью более широкого плана экономического восстановления страны после войны.

В интервью Bloomberg Зеленский сообщил, что предложенное соглашение предусматривает нулевые тарифы в торговле с США и может распространяться на отдельные промышленно развитые регионы Украины. По его словам, это даст Киеву "очень серьезные преимущества" перед соседними странами и способно привлечь иностранные инвестиции и бизнес.

"Это может стать дополнительной гарантией экономической безопасности", – подчеркнул президент, добавив, что детали предложения он планирует обсудить непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Заявления Зеленского прозвучали после доклада главного украинского переговорщика Рустема Умерова, который провел телефонные переговоры со спецпосланцами Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам президента, американская сторона также контактировала с Россией "в определенном формате", хотя дальнейшие шаги пока остаются неясными.

Зеленский отметил, что Украина уже передала США свои замечания по территориальным предложениям, которые должны быть доведены до российской стороны. Он ожидает ответа Москвы на 20-пунктовое рамочное соглашение до завершения переговоров с Вашингтоном о гарантиях безопасности и плане восстановления – это может произойти уже в конце месяца.

Президент также подтвердил планы встретиться с Трампом либо в США, либо во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я не хочу, чтобы все сводилось к обещаниям "отреагировать", – сказал Зеленский. – Я действительно хочу чего-то более конкретного".

Отдельно он сообщил, что Украина рассматривает предложенную США идею создания локальной свободной экономической зоны вдоль потенциальной линии разграничения после возможного перемирия. По его словам, это сложный, но "справедливый" формат, который может стать компромиссом и позволить нормальную жизнь в отдельных районах Донбасса.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, даже если возвращение полного суверенитета потребует времени.

Президент также призвал США к более системному ответу на российскую агрессию, отметив, что Киев до сих пор не получил всех обещанных систем ПВО Patriot и боеприпасов. Его заявление прозвучало на фоне массированного ракетного удара России, в результате которого часть Киева осталась без света, тепла и воды.

"Нельзя россиянам демонстрировать то, что они хотят видеть и слышать", – подытожил Зеленский.

Украина и США – Зеленский и Трамп снова встретятся

Как сообщал УНИАН, Зеленский проведет еще одну встречу с Трампом в ближайшее время для финализации соглашения о гарантиях безопасности. Источники издания Axios утверждают, что одним из вариантов встречи может быть визит Зеленского непосредственно в США, другой - на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который запланирован на период с 19 по 23 января.

Параллельно посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в Париже встретились со спецпосланцем Кремля Кириллом Дмитриевым. Стороны говорили о плане США по завершению российско-украинской войны.

