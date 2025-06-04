Деньги с украинского взноса будут перечисляться в Фонд восстановления.

Верховная Рада приняла законопроект (№ 13256) об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации ресурсного соглашения между Украиной и США.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за окончательное принятие проекта закона отдали голоса 309 парламентариев.

По словам Железняка, согласно законопроекту вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу Соглашения от:

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ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и т.д.) с новых лицензий;

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления.

"Напомню, что условно бы если бы такое соглашение работало бы 5 лет уже с 2019 года то это бы принесло где-то 71 млн долл.", - отметил Железняк.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, которое предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления Украины. Соглашение предусматривает равноправное партнерство двух государств: фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса. Полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной.

Также в подписанном соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США, но будет действовать в Украине, и основной счет фонда, куда Украина будет зачислять свой вклад, будет открыт в Украине в гривнах.

23 мая первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления.

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