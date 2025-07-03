В ближайшее время планируется объявить конкурс.

Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевый участок Добра в Кировоградской области, который может стать первым проектом в рамках реализации соглашения о минералах между Украиной и США, сообщила министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ближайшее время планируется наработать все условия конкурса.

"Это месторождение потенциально подпадает под мандат инвестфонда. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования", - добавила Свириденко.

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Она сообщила, что на встрече представитель американской компании TechMet акцентировал, что в случае победы в соответствующем конкурсе его компания готова не только искать и добывать литий в Украине, но и построить мощности для его обогащения.

По информации издания The New York Times, 16 июня украинские власти разрешили начать процесс допуска частных компаний к разработке государственного участка литиевых руд Добра в рамках подписанного 30 апреля соглашения с США о совместной добыче полезных ископаемых.

Среди вероятных претендентов на победу в будущем конкурсе журналисты называют консорциум инвесторов, в который входят энергетическая инвестфирма TechMet, частично принадлежащая правительству США. Одним из инвесторов в этой компании является друг президента Трампа миллиардер Рональд Лаудер.

Последние геологические исследования свидетельствуют, что Полоховское месторождение, расположенное в Кировоградской области Украины, содержит более 760 000 тонн эквивалента карбоната лития. Это делает его одним из крупнейших литиевых месторождений в Европе.

Соглашение о недрах с США - главные новости

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, которое предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления Украины. Соглашение предусматривает равноправное партнерство двух государств: фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса. При этом Украина и в дальнейшем будет контролировать недра.

4 июня депутаты одобрили изменения в бюджетный кодекс, необходимые для имплементации минеральной сделки с США.

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