США готовы ужесточить санкции против РФ, если Кремль не пойдет на перемирие, - посол в ООН

Войну России против Украины невозможно закончить военным путем: сторонам нужно договариваться, отметил дипломат.

США обещают предоставить Украине оружие, а против России ввести новые санкции, если она и в дальнейшем будет игнорировать призывы к прекращению огня. Об этом постоянный представитель США при ООН Майк Волц заявил во время заседания Совета безопасности ООН.

"Мы предложили России щедрые условия, включая отмену санкций. Мы попросили Россию прекратить свои атаки и встретиться непосредственно с Украиной для переговоров о мирном урегулировании. К сожалению, боевые действия продолжаются. Трагично, что это приводит к новым жертвам среди гражданского населения", - заявил посол.

Волц также упомянул о вторжении российских дронов в воздушное пространство стран НАТО, и что это может привести к эскалации конфликта.

Видео дня

Также посол США при ООН отметил, что удары Украины по российскому энергетическому сектору и другой критической инфраструктуре ограничили способность Кремля финансировать свою военную экономику.

"Суть в том, что расходы для всех сторон были разрушительными, и пришло время закончить эту войну. И я надеюсь, что мы все согласны, что эта война не закончится военным путем. Лидеры России и Украины должны вести переговоры. И Россия, и Украина должны согласиться на перемирие", - подчеркнул посол.

Он также напомнил, что в конце октября США ввели дополнительные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и пригрозил России новыми санкциями и дальнейшими поставками оружия Украине, если Кремль не прекратит огонь.

"Мы можем наложить дополнительные экономические санкции. Если Россия будет продолжать игнорировать призывы к прекращению огня, мы также будем продолжать предоставлять оружие для обороны Украины", - отметил Волц.

Мирный план Трампа - главные новости

Как сообщалось ранее Украине был предложен так называемый мирный план из 28 пунктов, согласно которому Украина должна уступить Крым, Донецкую, Луганскую области, часть Запорожской и Херсонской, которые теперь оккупированы Россией, сократить армию вдвое, отказаться от евроатлантической интеграции и выполнить еще ряд условий, на которых с начала полномасштабного вторжения настаивал Кремль.

Зато секретарь СНБО Рустер Умеров заявил, чтоукраинская сторона внимательно изучает все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: