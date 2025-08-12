Под ограничения попали юридические и физические лица из Беларуси и Молдовы.

Швейцария приняла дополнительные санкции против России в соответствии с 18-м пакетом ограничений Европейского союза. Официальный Берн снизил предельный уровень цен на российскую сырую нефть.

Издание Bloomberg пишет, что теперь российская нефть будет торговаться не дороже 47,60 долларов за баррель.

Кроме того, 14 новых физических лиц и 41 новое юридическое лицо пополнили санкционный список Швейцарии. Им будет запрещен въезд или транзит через территорию страны, а активы заморозят.

Отмечается, что это как российские, так международные компании, управляющие судами теневого флота, а также торговцы российской сырой нефтью и лица, способствующие военным усилиям России.

Также в список включены восемь белорусских компаний оружейной промышленности, семь физических лиц и три юридических лица из Молдовы.

Меры вступают в силу во вторник, 12 августа.

Санкции ЕС против России - последние новости

Европейский союз принял 18-й пакет ограничений в отношении России и ее нефти из-за полномасштабного вторжения в Украину. Меры включали санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода, в котором "Роснефть" владеет 49,13% акций, поскольку блок стремится сократить энергетические доходы Кремля.

11 августа глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что Евросоюз будет работать над 19-м пакетом санкций в отношении России.

