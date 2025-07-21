В "Роснефти" заявили что прибыль Nayara Energy использовалась на развитие компании.

В российской нефтяной компании "Роснефть" заступились за индийскую "дочку". Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе Nayara Energy, который попал под санкции Европейского союза.

Издание Bloomberg пишет, что Европейский союз принял 18-й пакет ограничений в отношении России и ее нефти в знак осуждения вторжения в Украину. Меры включают санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода, в котором "Роснефть" владеет 49,13% акций, поскольку блок стремится сократить энергетические доходы Кремля, которые поддерживаются экспортом российской нефти в Индию.

"Акционеры Nayara Energy никогда не получали дивидендов, а накопленная прибыль использовалась исключительно для развития нефтеперерабатывающего завода, нефтехимического производства и розничной сети компании в Индии", - говорится в заявлении "Роснефти".

Видео дня

Nayara эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод мощностью 400 000 баррелей в сутки и владеет почти 7000 топливных заправок по всей Индии. Компания также развивает интегрированный нефтехимический завод рядом со своим нефтеперерабатывающим заводом.

На данный момент владельцами Nayara являются "Роснефть" и инвестиционный консорциум SPV Kesani Enterprises Co., а остальные акции принадлежат розничным инвесторам. По сообщениям местных СМИ, российский нефтедобывающий концерн стремится выйти из индийского предприятия, поскольку компания не может репатриировать свои доходы из-за санкций.

"Роснефть" ожидает, что Nayara примет меры для защиты законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии", - указано в заявлении.

Также санкции против Nayara Energy назвали "необоснованными и незаконными".

18-ый пакет санкций ЕС против России - под удар попала Индия

Под ограничения ЕС попала индийская компания Nayara Energy Ltd, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Вадинаре (штат Гуджарат), и почти 7 тысяч бензоколонок.

При этом официальный представитель МИД Индии Радхир Джаисвал заявил, что Нью-Дели не поддерживает "односторонние санкции" Евросоюза против России.

Вас также могут заинтересовать новости: