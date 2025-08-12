Кая Каллас указала на необходимость полного прекращения огня в Украине.

Европейский Союз будет работать над 19-м пакетом санкций в отношении России. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас 11 августа, пишет Reuters.

При этом она предостерегла от уступок Москве, пока РФ не согласится на полное прекращение огня.

"Пока Россия не согласится на полное и безусловное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки. Важна последовательность шагов. Сначала — безусловное прекращение огня с надежной системой мониторинга и жесткими гарантиями безопасности", - заявила Каллас, добавив, что "мы будем работать над 19-м пакетом санкций".

Европейский союз принял 18-й пакет ограничений в отношении России и ее нефти в знак осуждения вторжения в Украину. Меры включали санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода, в котором "Роснефть" владеет 49,13% акций, поскольку блок стремится сократить энергетические доходы Кремля, поддерживаемые экспортом российской нефти в Индию.

Кроме того, Брюссель ввел санкции в отношении иранского нефтетрейдера Хоссейна Шамхани и нескольких его компаний.

