План российских властей по избавлению зависимости от импорта нереалистичен.

Россия изо всех сил пытается снизить зависимость от важнейших иностранных технологий после того, как западные санкции отрезали Москву от глобальных цепочек поставок.

Газета Financial Times пишет, что РФ по-прежнему критически зависит от импорта в областях, имеющих ключевое значение для оборонной сферы, включая машиностроение, производство дронов и энергетику. Усилия по расширению неэнергетического экспорта и созданию инфраструктуры, необходимой для поддержания производства и зарубежных цепочек поставок, также зашли в тупик.

В отчете Министерства экономики РФ утверждается, что трансформация российской экономики неизбежна, и прогнозируется быстрое достижение технологической независимости от иностранных поставщиков к 2030 году. Однако эксперты, ознакомившиеся с документом, заявили, что прогнозы России чрезмерно оптимистичны.

"Что действительно бросается в глаза, так это сравнение целей на 2030 год с показателями на 2024 год. Речь идет о ключевых технологиях и отраслях, необходимых для ведения войны и обеспечения самодостаточности в целом, которые в огромной степени зависят от импорта", - сказала научный сотрудник Берлинского центра Карнеги "Россия-Евразия" Александра Прокопенко.

Многие из секторов, в которых Россия стремится к технологической самодостаточности, наиболее сильно пострадали от западных санкций. Ограничения вынудили Россию обратиться к Китаю для замены деталей, которые она больше не могла покупать на Западе. Согласно исследованию Киевской школы экономики, в 2023 году Китай поставлял 90% импортируемой РФ микроэлектроники.

Документ также предусматривает, что к 2030 году российский частный и государственный секторы более чем удвоят свои совокупные расходы на исследования и разработки до 2% ВВП.

Старший экономист Института развивающихся экономик Банка Финляндии Хели Симола заявила, что эти предложения "нереалистичны", учитывая сильную зависимость России от импорта.

В отчете прогнозируется, что к 2030 году 80% компаний в ключевых секторах будут использовать российское программное обеспечение, по сравнению с 46% в 2024 году. В нем также прогнозируется увеличение экспорта неэнергетических и несырьевых товаров на две трети.

"Цели на 2030 год выглядят для Путина скорее фантазией, чем реалистичным планом", - сказала Прокопенко.

О проблемах с деньгами в целом недавно заявили даже в Минфине РФ. В российский бюджет на 2026 год заложили цену нефти на уровне 59 долларов. При этом уже в декабре средняя стоимость барреля Urals показала обратный рост до 39 долларов.

Поэтому, несмотря на собственные обещания, Владимир Путин пошел на увеличение ряда налогов для своих граждан, из карманов которых хочет вытрясти в бюджет этого года около 12,3 млрд долларов.

В свою очередь российский государственный "Газпромбанк" в своем прогнозе указал, что Фонд национального благосостояния РФ может быть полностью исчерпан чуть больше чем через год при сохранении текущих цен на нефть.

