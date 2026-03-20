Черная, горячая и проводит ток: ученые открыли четвертое состояние воды

Это вещество вы не найдете в своем холодильнике.

Вы, возможно, думали, что знаете о воде все. Нас учили, что существует только три состояния – жидкость, лед и пар. Однако на самом деле это не так.

В глубинах лабораторий и в недрах далеких планет существует четвертое состояние воды, пишет ресурс KÖPÖNYEG. Это открытие ученых коренным образом переписывает наши знания физики.

"Когда экстремальное давление сочетается со сверхвысокой температурой, появляется четвертое состояние воды, которое не является ни жидкостью, ни привычным твердым льдом, а скорее уникальным веществом, которое ведет себя как металл", – говорится в материале.

Видео дня

Что стоит знать о четвертом состоянии воды

В экстремальных условиях вода способна одновременно проявлять свойства твердого тела и жидкости. При этом в состоянии, которое называется суперионным льдом, атомы водорода свободно движутся внутри кристаллической решетки кислорода.

Эти уникальные процессы происходят внутри гигантских планет, таких как Нептун и Уран, объясняют авторы. Новое открытие может помочь в разработке новых типов аккумуляторов и накопителей энергии.

Сколько состояний на самом деле имеет вода

В школе нас учили, что существует только три состояния воды, но на самом деле все гораздо сложнее. Физики уже выделяют не менее 18–20 различных фаз льда. Термин "четвертое состояние воды" чаще всего употребляют в отношении суперионного льда. Он представляет собой своеобразный переход между кристаллической структурой и плазмообразным состоянием воды.

"Это вещество вы не найдете в своем холодильнике. Для его создания требуется давление, в сотни тысяч раз превышающее земное атмосферное, и температура в несколько тысяч градусов", – отмечает ресурс.

В исследованиях, опубликованных в журнале Nature, ученые с помощью лазерных ударных волн заставили воду принять эту непривычную для нас форму. Такой лед проводит электрический ток, а для обычного льда подобное поведение абсолютно нетипично.

Отмечается, что суперионный лед, вероятно, является самой распространенной формой воды в Солнечной системе. Находится он в недрах планет-гигантов. Кстати, именно этим исследователи объясняют смещенные магнитные поля Нептуна и Урана. Движение такой воды внутри них генерирует те самые магнитные линии, над которыми астрономы ломают голову десятилетиями.

"Вода в этом состоянии имеет черный цвет, она горячая и плотнее обычной воды. Пока мы просматриваем прогноз погоды и радуемся весеннему солнышку, на соседних планетах под давлением в миллионы тонн "горит" лед", – говорится в материале.

Среди фаз воды существует также так называемый аморфный лед. Он возникает, когда воду охлаждают настолько быстро, что молекулы не успевают построить шестиугольные кристаллы, которые мы видим, например, в снежинках. Эта форма больше всего напоминает стекло.

Другие научные открытия

Вас также могут заинтересовать новости: