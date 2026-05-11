ЕС готовит новый удар, чтобы принудить Путина к мирному соглашению уже летом, - Politico

Ключевой целью станет теневой флот.

Брюссель готовит очередной раунд санкций против России, и ключевой целью станут танкеры теневого флота, которые используются для перевозки российской нефти по всему миру. Как заявили изданию Politico представители ЕС, это поможет перекрыть один из важнейших источников дохода Кремля и усилит давление на Владимира Путина с целью заставить его отказаться от своих максималистских требований в любом мирном соглашении по Украине.

Ожидается, что 21-й пакет санкций, который, вероятно, будет введен в конце июня или начале июля, также будет направлен против российских банков, финансовых учреждений и военно-промышленных компаний, а также фирм, продающих украденное украинское зерно.

Чиновники также видят возможность продвинуться вперед с санкциями, ранее заблокированными бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Среди них меры, направленные против высокопоставленных членов Русской православной церкви, в частности, ее лидера, патриарха Кирилла, близкого союзника Путина. Европейская комиссия может также возобновить идею запрета на морские перевозки российских судов, которая до сих пор блокировалась Мальтой и Грецией, заявил один из дипломатов.

Видео дня

Россия в наихудшем состоянии

В Брюсселе придерживаются простой логики: российская экономика "находится в худшем состоянии с начала войны", заявил один высокопоставленный чиновник ЕС, поэтому сейчас действительно настало время добиваться большего.

Россия страдает от "статичного инфляционного шока. Именно поэтому мы в наших встречах с G7, в двусторонних встречах с представителями США, подчеркиваем, что сейчас не время ослаблять давление на Россию", – предположил в интервью Politico экономический советник ЕС Валдис Домбровскис.

При этом Украина теперь имеет гораздо больше рычагов влияния, чем даже год назад, утверждают чиновники. Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, продвижение Украины по полю боя, способность производить собственное дальнобойное оружие и психологическое воздействие срыва московских празднований "Парада Победы" 9 мая – все это способствует позитивной динамике.

"90 миллиардов евро и санкции работают, они дают импульс и ставят Украину в гораздо лучшее положение", – сказал высокопоставленный сотрудник службы национальной безопасности одной из стран НАТО.

Мирное соглашение этим летом возможно?

Союзники Украины утверждают, что летний санкционный удар может сыграть на руку Киеву, поскольку у власти находится новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, возможно, будет достигнуто прочное перемирие в Иране, а промежуточные выборы в США в ноябре могут вновь сосредоточить внимание американцев на мирном процессе.

"Иран по-прежнему занимает значительную часть внимания, не в последнюю очередь потому, что в этих переговорах участвуют те же самые люди. Но Украина добивается успехов на поле боя, и, похоже, Трамп это заметил", – сказал высокопоставленный представитель министерства обороны.

"Сейчас мы должны двигаться вперед", – сказал Мика Аалтола, финский член Европейского парламента, который назвал "потрясающие результаты" Украины на поле боя ключевым фактором изменения риторики вокруг переговорной позиции Украины.

Санкции против России

Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Под ограничения, в частности, попали семь российских нефтеперерабатывающих заводов: Туапсе, Комсомольск, Ангарск, Ачинск, Рязань, Афипский и предприятие "Лукойла" в Усинске. Также в список внесены два российских производителя нефти – "Башнефть" и "Славнефть", а также фирмы в ОАЭ, связанные с "теневым флотом" и дочерними структурами "Роснефти" и "Газпрома".

Кроме того, Европейский Союз запретил экспорт в Кыргызстан любых станков с числовым программным управлением, поскольку "существует высокий риск, что эти товары будут реэкспортированы в Россию".

Вас также могут заинтересовать новости: