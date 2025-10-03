Общий оборот ювелирного рынка РФ составляет 3,4 миллиарда долларов.

Ювелирный рынок России завален подделками, причем доля фальсификата и контрафакта достигает 20% ежегодного оборота - всего 680 млн долларов в пересчете с местной валюты. Об этом сообщает The Moscow Times.

По оценкам экспертов, доля бижутерии, продаваемой под видом ювелирных изделий, в розничных сетях может составлять 15% от всего объема. При этом изделий, где характеристики не соответствуют заявленным, может быть значительно больше - до 30%.

Это может быть использование золота другой пробы, менее рафинированных металлов, использование синтетических минералов. Власти России замалчивают истинные объемы нелегальных изделий.

Известно о случаях, когда россияне покупали дешевые кольца по цене украшения с бриллиантом или изделия с позолотой вместо золотых украшений.

Клиенты ювелирных магазинов переплачивают за позолоченные изделия, принимая их за золото, или покупают украшения 375 пробы вместо заявленной 585. Отличить же фальшивый драгоценный металл, который содержит до 30% золота, от натурального достаточно сложно.

Власти РФ частично признают масштабы проблемы, поскольку планируют с марта следующего года ввести более жесткие правила продажи ювелирных изделий.

