Эксперт отмечает, что удары по объектам энергетики будут продолжаться.

В ночь на 3 октября Россия атаковала ракетами и беспилотниками ряд объектов энергетики в нескольких областях. Под удар попали объекты газотранспортной инфраструктуры, сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что на местах прилетов работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН отмечает, что такие удары будут продолжаться, но считает, что не стоит ожидать каких-то апокалиптических последствий.

Видео дня

"Я не думаю, что сейчас будет что-то отличное от прошлого и позапрошлого годов. Да, удары будут продолжаться. Они могут быть направлены и против подстанций, и против генерирующих мощностей, и против добывающих, и против транспортных мощностей... После каждого такого удара энергетикам нужно время для восстановления работы, для ремонта, чтобы оживить обесточенных потребителей, как это было в Славутиче, Чернигове. Как это было в Одессе, как это было в Днепре. Это не значит, что по всей Украине не будет электроэнергии или теплоснабжения... Есть такое стихийное бедствие под названием Россия и, нужно быть готовым, что в любой момент может прилететь", - отметил Рябцев.

Он считает, что украинские энергетики смогут восстановить энергоснабжение абсолютного большинства потребителей после обстрелов энергетической инфраструктуры максимум через три дня.

Комментируя удар по подстанции в городе Славутич, в результате которого Чернобыльская АЭС временно потеряла внешнее питание, Рябцев отметил, что этот удар случился "не просто так".

"Подумали, что не прилетит, и не защитили (подстанцию, - УНИАН)", - указал эксперт.

Он также обратил внимание, что энергетические объекты в Черниговской области защищены гораздо меньше, чем в других областях. Эксперт убежден, что защита энергообъектов, по меньшей мере уменьшит ущерб от ударов России.

Он также призвал украинцев полагаться не только на энергетиков, но и заботиться о наличии автономных источников питания, а также иметь запас питьевой воды и "запас того, что позволит пережить длительное отключение газо- и теплоснабжения".

"Если каждое домохозяйство будет пунктом несокрушимости, то, я думаю, энергетикам будет лучше и Силам Обороны будет легче", - отметил Рябцев.

Говоря о том, хватит ли оборудования для ремонта энергетических объектов в результате обстрелов россиян, эксперт отметил, что "крупное оборудование - например, автотрансформаторы - выпускают в единичных экземплярах, и больших партий нет", однако добавил, что значительно большая проблема для энергетиков - бюрократия.

Удары России по энергосистеме Украины - последние новости

Удары РФ по украинской энергетике оставляют без света десятки тысяч украинцев. В частности, 25 сентября россияне атаковали Черниговскую область, где без света остались сразу 30 тысяч потребителей.

Из-за российской атаки в регионе ввели график почасовых отключений электроэнергии, а 2 октября количество часов со светом в Чернигове и области стало еще меньше.

В ночь на 3 октября, Москва снова атаковала энергетические объекты Украины из-за чего, в частности, была остановлена добыча газа на некоторых объектах Полтавщины.

Вас также могут заинтересовать новости: