Российский диктатор использует "рабский труд" на шахтах Севера.

Экономика России переживает тяжелые времена, поэтому режим Владимира Путина активно привлекает к принудительным работам во вредных условиях осужденных за мелкие преступления. Особенно жесткое отношение к политическим заключенным, которых используют, как рабов. Об этом говорится в материале Reuters.

С началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года сотни тысяч людей в России вступили в ряды армии или бежали за границу, чтобы избежать призыва. Это привело к нехватке персонала в компаниях и росту заработной платы.

Поэтому хронический дефицит рабочей силы восполняют сталинскими методами - с помощью принудительного труда для лиц, осужденных за менее тяжкие преступления. Только с 2020 по 2023 год количество приговоров к принудительным работам, назначенных за десятки мелких преступлений, таких как кража, выросло в пять раз.

Законодательство РФ позволяет вычитать до 75% зарплаты осужденного для покрытия расходов на содержание и любых других платежей. Поэтому на таком подневольном труде Москва хочет заработать в этом году около 590 миллионов долларов, что на треть больше, чем в 2020.

Осужденные живут под наблюдением в "исправительных центрах", но официально не считаются заключенными. Они получают заработную плату, имеют право пользоваться мобильными телефонами и ежедневно получают несколько часов "личного времени".

Но особенно нетерпимо российские власти относятся к вольнодумцам, то есть осужденным за "политические" преступления, как "дискредитация" местной армии. Таких отправляют, например, в Норильск, который находится на далеком севере за Полярным кругом.

Среднесуточная температура в этом городе не поднимается выше нуля в течение восьми месяцев в году. Зимой она может упасть ниже -50°C, когда на несколько недель наступает "полярная ночь".

Норильск был построен во времена Сталина и составлял форпост сети тюремных лагерей ГУЛАГ. Это штаб-квартира российского горнодобывающего гиганта "Норникель" - мирового лидера по производству палладия и никеля. Даже в самой России Норильск признают самым загрязненным городом в стране.

Просыпаясь здесь в 6:00, у осужденных есть 50 минут на физические упражнения, умывание, посещение туалета, застилание кроватей, уборку комнат, прохождение досмотра и завтрак. За "неправильное" обращение к сотрудникам и невыполнение физических упражнений в отведенное для этого время их подвергают наказаниям.

Ранее министр экономики России сообщал, что страна находится "на грани" рецессии. Западные издания прогнозируют, что экономика РФ в 2026 и 2027 годах почти остановится - рост ВВП составит ниже 1%.

Соответственно, и гражданам страны-агрессора придется затянуть поя са из-за сокращения невоенных бюджетных программ. В первой половине 2025 года дефицит бюджета РФ достиг 2,2% ВВП, хотя целевой показатель закладывался в пределах 0,5% ВВП.

