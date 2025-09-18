В российском бюджете не хватает средств и руководители страны стремятся залезть в карман к гражданам.

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость, чтобы удержать дефицит бюджета под контролем и сохранить резервы. Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин обещал, что до 2030 года налоги повышать не будут, пишет Reuters.

Согласованный с Путиным проект бюджета направят в парламент в конце сентября.

Чтобы найти деньги на захватническую войну против Украины, в этом году в РФ повысили налоги на доходы физических лиц и корпоративный налог. При этом правительству все равно пришлось в мае утроить прогноз дефицита федерального бюджета до 1,7% валового внутреннего продукта (ВВП). Сейчас этот показатель снова превышает запланированный.

С целью сокращения дефицита, правительство обсуждает повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. России остается только повышать налоги, потому что уже почти ничего нельзя сократить - ни военные расходы, ни социальные расходы, говорят Reuters источники в РФ.

По расчетам издания, поступления от НДС составили 37% доходов федерального бюджета в 2024 году. Возможное повышение налога приведет к уменьшению прогнозируемого дефицита на 2026 год наполовину. Ранее повышение НДС на 2% в 2019 году способствовало росту инфляции на 0,6 процентных пунктов.

Экономика России продолжает расти за счет увеличения государственных расходов. Однако ожидается, что динамика ВВП замедлится до около 1% с 4,3% в прошлом году, а инфляция останется выше 8% в стране, где значительная часть рабочей силы и 40% доходов сейчас идут на оборону и безопасность.

Чтобы спасти свою экономику, Путин пошел на восстановление системы каторжных работ времен Сталина и ГУЛАГа. Осужденных за мелкие преступления россиян отправляют на шахты Севера за Полярным кругом, где они работают в условиях, сравнимых с рабским трудом.

А российский рубль продолжает дешеветь, обновляя многомесячные минимумы к доллару, евро и юаню. Такого длительного снижения рубля - 8 дней подряд - рынок не наблюдал еще с декабря 2022 года.

