Значительная часть украинцев покупает еду и лекарства впрок.

В 2023 году тенденция экономить среди украинских потребителей сохраняется - в зависимости от категории товаров, экономят от 41% до 77% украинцев.

Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" от "Делойт". В то же время там перечисляется, на какие категории товаров нация не жалеет денег.

"Несмотря на то, что показатель все еще высокий, наблюдается положительная динамика в сравнении с 2022 годом. Меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и покупке готовой пищи", - отмечают исследователи.

Что касается продуктов питания, которые составляют значительную долю чека украинцев, то расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительная часть украинцев покупает еду (47%) и лекарства (43%) впрок.

В то же время украинцы переосмысливают свои пищевые привычки и меняют приоритеты. Посещение ресторанов и баров в 2023 году сократилось: 55% опрошенных делают это значительно реже, что на 24 п. п. меньше, чем в 2022 году. Зато растет популярность приготовления пищи дома (50%), больше всего это касается временно безработных (53%), фрилансеров (72%) и тех, кто занимается домохозяйством (59%).

"Досуг продолжает быть не в приоритете расходов - 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома, а 58% реже, чем в прошлом году, посещают кинотеатры и концерты. Однако онлайн-развлечения становятся все более популярными: 32% украинцев увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов", - говорится в исследовании.

Онлайн-сегмент продолжает развиваться: частота онлайн-заказов увеличилась на 12%. Чаще всего в интернете украинцы покупают электронику и бытовую технику (26%), косметику и парфюмерию (19%), а также одежду и обувь (17%).

При этом офлайн остается важным форматом покупки в жизни украинцев.

"Если сравнивать с 2022 годом, когда из-за полномасштабного вторжения и вопросов безопасности частота офлайн-покупок существенно сократилась до 50%, то в этом году наблюдается восстановление: количество покупок увеличилось на 9%. Чаще всего в традиционных магазинах покупают еду (85%), алкогольные напитки (79%), товары для дома и бытовую химию (72%)", - сказано в исследовании.

Неотъемлемой частью потребительского поведения соотечественников остается гражданская позиция. Как и в прошлом году, абсолютное большинство потребителей (70%) продолжает бойкотировать производителей товаров/продавцов, которые не покинули рынок страны-агрессора, а донаты стали почти такими же популярными, как продукты питания.

По данным исследования, 92% украинцев донатят на помощь ВСУ или пострадавшим в результате военных действий, что на 2 п. п. больше, чем в 2022 году. 33% опрошенных делают это систематически, что на 13 п. п. больше, чем в прошлом году. Более чем вдвое выросло количество соотечественников, которые донатят регулярно, находясь за границей - с 17% до 38%.

Насколько часто украинцы платили за товары карточками

Отметим, в 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными.

По данным Нацбанка, количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составило 7,9 млрд, а их общая сумма - 6,1 трлн грн.

Вас также могут заинтересовать новости: